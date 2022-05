Villa Minetti: el intendente denuncia atentado contra una camioneta familiar

Gabriel Gentile dijo que el sabotaje se dio en medio de un conflicto con empleados de la comuna, pero que no tenía pruebas para acusar a nadie.

El presidente comunal de Villa Minetti , Gabriel Gentile, denunció un atentado contra un vehículo de su propiedad. Dijo que le cortaron el conducto flexible del líquido de frenos de una camioneta que utiliza su hija, y si bien dijo no tener pruebas contundentes como para acusar a alguien, no descartó que el hecho tenga alguna vinculación con un conflicto gremial en la comuna.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el intendente de Villa Minetti rememoró: “El lunes por la noche mi hija usó la camioneta hasta la medianoche y la dejó frente a su casa. Al día siguiente notó que la camioneta perdía combustible y llamó a un mecánico, quien observó que en el vehículo no había líquido de frenos. Al intentar reponer ese líquido, notaron que seguía perdiendo. Y después, ya en el taller, también notaron que había sido cortado el flexible de la rueda delantera derecha. Lo cortaron con un alicate”, describió Gentile.

El presidente de la comuna sostuvo que en el mismo acto en cortaban el conducto del líquido de frenos, los autores del hecho “por casualidad también engancharon la traba de la manguera de combustible que hizo al final el motor no arrancara. Gracias a Dios, la camioneta no arrancó porque el daño hubiese sido mucho mayor.

Al momento de buscar un motivo para lo que realmente fue un atentado, el presidente de la comuna dijo: “Tenemos un conflicto gremial desde hace unos días, lo que no quiere decir que esto haya tenido que ver con eso.. Ese día lunes habíamos estado en Secretaría de Trabajo por este problema, que derivó en que al día siguiente se iniciara un paro de trabajadores municipales. Puede ser casualidad o no. Desconozco el origen de esto, pero la policía y la Justicia están investigando este hecho, que puso en riesgo a alguien de mi familia o a terceras personas. Uno va en su vehículo, llega a una esquina, cruza una persona y uno quiere detenerse y no puede porque se queda sin freno, puede llegar a matar a alguien. Había tres vehículos estacionados en el mismo lugar donde estaba el mío, y el único que se vio afectado por esto fue el mío”.

“Este es un pueblo tranquilo. Creo que no debo tener tantos enemigos. Este es mi tercer mandato en la comuna. Nunca tuve demasiados problemas. Por supuesto, habrá gente que no me quiere, pero nunca para algo así. Lo que hicieron fue un acto demencial. Fue una situación muy fea”, subrayó.