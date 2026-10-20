Maracanazo de Boca: le ganó por 3-1 a Vasco Da Gama y es finalista de la Copa Sudamericana

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes fueron los goleadores del equipo xeneize esta noche en Brasil

Paredes marcó el tercer gol de Boca, el de la clasificación a la final.

Boca venció esta noche por 3 a 1 al Vasco Da Gama en el mítico estadio Maracanà y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El equipo xeneize jugó un primer tiempo excelente y, cuando parecía dormirse en los laureles durante la segunda parte, el talento innegable y la pegada privilegiada de Leandro Paredes aparecieron para darle un triunfo por 3-1.

El equipo argentino se había ido al entretiempo con una ventaja suficiente para llevarse el triunfo en los 90 minutos, con los tantos de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel en 3 y 33 minutos del primer tiempo. Pero José Rodríguez puso el descuento en 20 del complemento y el volante de la selección argentina cerró el encuentro a los 42 del segundo tiempo.

Así, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena sumaron el segundo triunfo de su historia en el Maracaná, el primero desde 1998, y aseguraron el pase a la final de la Sudamericana, en búsqueda de su tercer título en este certamen, en la que esperan por el ganador entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

La instancia decisiva, que ya tiene a Boca esperando rival, se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

Cómo fue el triunfo de Boca

El equipo argentino arrancó el partido completamente enfocado y con un ritmo eléctrico, que lo ayudó a llevarse por delante a un elenco local completamente atemorizado y marcar el primer gol de entrada.

Boca abrió el marcador apenas comenzado el partido, a los tres minutos, con un córner excelente del defensor Lautaro Blanco al segundo palo, que habilitó el frentazo cruzado y goleador de Lautaro Di Lollo.

Apenas dos minutos después, un recurso excelente de Miguel Merentiel para habilitar con el taco a Leonel Flores dejó mano a mano al delantero, a quien le puntearon la pelota antes de poder definir.

A los 10 minutos, luego de un contraataque que fue desaprovechado por la indecisión de sus atacantes, se dio la primera llegada clara del local, con un remate alto de Cuiabano desde afuera del área que se fue cerca del travesaño.

El principio del partido fue dinámico y de ida y vuelta, con Boca acostumbrándose a atacar directo con pases profundos para los desmarques de Sebastián Villa, mientras que Vasco Da Gama intentaba lentamente comenzar a imponerse con la posesión, a pesar de ciertas desprolijidades.

En 26 minutos, un tiro de esquina al segundo poste llegó preciso para la frente del volante Thiago Mendes, cuya definición se va cerca del poste derecho del arquero Álvaro Montero.

El equipo argentino volvió a llegar con peligro en 32 minutos, con un contraataque en el que Miguel Merentiel dejó a Villa frente al guardameta rival, aunque el disparo del atacante colombiano no tuvo destino de gol.

Un minuto después, el xeneize se aprovechó de las enormes falencias defensivas en el posicionamiento del conjunto rival y, con una pelota larga para Merentiel apenas por delante de la mitad de la cancha, el uruguayo se fue mano a mano con el arquero Leo Jardim y lo venció abriendo el pie derecho.

Vasco Da Gama tuvo su primer acercamiento del complemento cuando iban 14 minutos, mediante un control, giro y remate del atacante Bruno Duarte, que se fue muy alto y no supuso preocupación para Montero.

Dos minutos después el que intentó fue el volante Alan Lescano, en una de sus primeras intervenciones positivas de la noche, aunque su disparo desde afuera del área salió por encima del travesaño.

En 20 minutos, una centro desde la izquierda fue desviado por Di Lollo y cruzó toda el área grande hasta llegarle al carrilero José Rodríguez, que enganchó la pelota con el empeine del pie diestro y sacó un disparo seco y rasante, que se metió por el rincón derecho de Montero.

A los 27, un centro mordido desde la izquierda le llegó a Brenner Marlos, quien le puso el borde interno del pie derecho a su disparo, que viboreó y se perdió por el segundo poste.

El equipo de Arruabarrena no generó peligro hasta los 32 minutos del segundo tiempo, mediante un nuevo tiro de esquina que buscó a Di Lollo, aunque el central no pudo ajustar su remate entre los tres palos.

Cuando la igualdad en el global parecía el resultado final, y le quedaba justo al partido por lo demostrado en cada tiempo por el equipo argentino, Leandro Paredes se quedó con una pelota a algunos metros del área grande, a los 42 minutos, e hizo lo que mejor sabe hacer: sacó un remate violento, seco e impresionante, que fue a las manos de Jardim pero, ante su pésima reacción, pegó en su mano y cruzó la línea, con un tanto antológico que sentenció un triunfo histórico.