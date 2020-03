Contra todos los pronósticos, una revista local de humor cumplió 13 años o algo así como 150 números, según dijo su editor y humorista venadense, Miguel Lerotich; más conocido como Mili. Se trata de la revista mensual "Ojito" que allá por el año 2007 vio la calle por primera vez. La particularidad es que el humor gráfico se plantea con personajes de la ciudad, básicamente, y de la región en menor medida.

Mili Lerotich es humorista por naturaleza pero también despunta el vicio artístico en proyectos musicales como el que está desarrollando en la actualidad y que se llama Proyecto Sauzal y que tiene su epicentro en el folclore. Allí despliega su talento con la armónica, instrumento musical del cual se hizo devoto desde hace algunos años atrás.

Sobre la revista Ojito contó que no es una tarea fácil llevarla a cabo por las vicisitudes que trae aparejado emprender cualquier proyecto gráfico. Para batallar con los costos montó su pequeña imprenta con la ayuda de un amigo y conocedor de la materia; René Arona. Esto desde hace apenas cuatro ediciones ya que antes lo hacía en una imprenta de la ciudad.

"Ojito es una revista de humor que se edita de manera mensual, en forma ininterrumpida, en estas 150 ediciones", relató Lerotich y explicó que "la impresión siempre se hizo acá, en Venado Tuerto, primero con una imprenta, hasta que hace cuatro números en forma particular".

En diálogo con este diario detalló que "los momentos para placenteros para mí son cuando voy a un bar y me pongo a dibujar lo que luego será la edición de la revista. Lo sigo haciendo como el primer día. Agarro una birome y un cuaderno de papel y allí escribo".

El hecho de hacer humor con personajes locales nunca lo amilanó, a pesar de haber tenido algún que otro inconveniente con personajes o vecinos de la ciudad con los cuales "suelo cruzarme en distintos lugares y eventos de la ciudad. En general todos lo toman a bien. Es una forma de contar la idiosincrasia de la ciudad haciendo reír y sin entrar en la vida personal de nadie", soltó risueño.

Son colaboradores de "Ojito", Walter Abaca que en cada edición, desde el inicio de la revista, escribe un cuento para la página central. Otro que hace su aporte es el historietista dibujante, Marcelo Perucca, encargado de la tapa de cada número. Juan Carlos Quattordio, destacado historietista de trayectoria nacional, es otro de los aportantes a la revista y que "acompañó este proyecto siempre", destacó Mili.

Además de actor, comediante y músico, Mili Lerotich es un confeso hincha de Boca Juniors y del club Avellaneda de Venado Tuerto, conductor radial en la FM Pública (88.1) y tiene un perfil ideológico ligado al justicialismo que no discimula en absoluto..

Sin denostar

"En mi revista se nota la ideología, no me molesta para nada y que obviamente no lo oculto. Pero lo que nunca haría es tomar partido desde el humor para denostar a personas que no comulguen con mis ideas. Yo soy muy respetuoso de eso y de todas las ideologías políticas por eso nunca tomó partido a la hora de hacer humor", dijo el editor.

De hecho uno de sus personajes "chicaneados" o "denostados" por la revista es el ex diputado provincial peronista Julio Eduardo Eggimann a quien tienen de hijo desde el número uno de la publicación. "Con Julio está todo bien y tiene un humor a prueba de balas. Nosotros lo cargamos siempre y nunca se enoja. Lo cargamos por la política, por el tenis y por su fama de ser poco proclive a sacar la billetera para pagar al menos un café en ronda de amigos", soltó risueño Mili no sin antes aclarar que "con Julito está todo bien".

Otro de los personajes abonados es el músico, periodista y docente venadense Gabriel Zarich. "Gabriel es otro de los personajes venadenses que siempre salen en la revista al punto tal —dijo Mili Lerotich—. Cuando no sale, él mismo me llama para decirme que no lo saqué. Es un gran amigo y músico con el que tengo confianza más allá de no coincidir en muchos aspectos políticos".

"Ojito cita a mucha gente de Venado Tuerto, tratando de contar la idiosincrasia de la ciudad en clave humorística. Siempre se nombra a gente conocida y sin meterse en la vida personal de nadie, simplemente con la intención de hacer reír", aclara el creador de la publicación.