Un documental sobre dos desaparecidos realizado en Melincué recobra vigencia

¿Cómo surge la idea de hacer el documental Expediente NN en el año 2011?

La idea de hacer el documental Expediente NN, nace en la necesidad de contar la historia reciente y lo más fiel posible, teniendo en cuenta que la mayoría de los actores estaban presentes en aquel momento para recordar con detalles tan terrible y desgraciada noticia que fue para dos pueblos hermanados, tanto Carreras como Melincué.

En aquel momento de la realización del documental me encontraba realizando cursos de perfeccionamiento como videorealizador amateur y autodidacta porque así me defino, en la Peña Fotográfica Rosarina, y surgía la propuesta de realizar un documental como tesis final, con base en tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba por parte de nuestro docente Pedro Vega y sobre la matanza o desaparición de los dueños de la tierra.

¿Qué recordás de los comentarios de aquella época en la que ultiman a la pareja a pocos kilómetros del pueblo?

En cuanto a los comentarios de aquella época, como se imaginarán fue una bomba y un reguero de cometarios. Se decía que eran delincuentes, que era un ajuste de cuentas, que era una cuestión de celos, etc. Mientras tanto, quienes miltaban en partidos políticos y pertenecían a alguna agrupación política sabían en su intimidad de que se trataba, y que era la desaparición forzada de militantes.

En aquel entonces yo contaba con 16 años, cursaba el secundario y las noticias no transcurrían como hoy, aunque no vivía en Melincué, tenía a mis tíos y primos que contaban. Después por cuestiones laborales me fui introduciendo en la historia que por supuesto me impactó y compañeros de trabajo me contagiaron la idea de que alguna vez los vendrían a buscar.

>> Leer más: El trabajo de alumnos de Melincué y su búsqueda de la identidad

image.png Yves Domergue y su novia mexicana Cristina Cialceta fueron encontrados muertos al costado de la ruta 90 entre las localidades de Carreras y Melincué

¿Siempre se dijo que la laguna era un lugar propicio para arrojar cuerpos de desaparecidos? Esto fue así o forma parte del mito popular.

En cuanto al comentario de que la laguna de Melincué era lugar propicio para arrojar cuerpos de desaparecidos, pienso que obedece a un imaginario y forma parte de un mito popular. Nunca se ha comprobado esa idea. Tal es el caso que se ahogó gente y la misma laguna los ha devuelto a la costa. De ser verdad tal afirmación en algún momento se hubiera descubierto. Pienso que no, y que ruego nunca sea verdad.

¿Qué tan importante fue el trabajo realizado por los chicos de la escuela Pizzurno para develar este hecho?

El trabajo realizado por los alumnos de la escuela 425 de Melincué y los docentes fue lo que hizo visible el asunto, ya que la historia les fue contada por Jorge Basuino quien había sido el encargado de tramitar el expediente en la faz judicial, y me consta de todos los procesos de la investigación desde el principio, que por supuesto no era fácil. Había que hacer oficios a todos los organismos de Estado, una labor bien concreta que no siempre recibía respuestas. Siempre más silencios que respuestas. Pero todo se vio acelerado con la participación de los chicos de la escuela y por todos los tiempos y vientos distintos que comenzaron a correr con el juicio a las juntas.

>> Leer más: Yves y Cristina: una historia de esperanza y amor que rescató el aula

¿Es tu idea que el documental sea material de análisis y debate en las escuelas de la zona o de la provincia?

El documental fue estrenado en la peña fotográfica rosarina, y previamente declarado de interés por la comuna local, por la Cámara de Diputados de Santa Fe, por Ministerio de Educación de nación y provincia, por el archivo digital de cultura de la nación, eso entre tantos otros y fue presentado en Venado Tuerto, en Carreras, Melincué, entre otras localidades.

Cuenta con gran cantidad de testimonios y documentos originales que son parte de la historia argentina, siendo de carácter netamente social, cultural y educativo narrado desde otro punto de vista, el de un documentalista autodidacta de cosas e historias del pueblo (si se quiere), como sigo haciendo con tantas otras historias, pequeñas, o no tanto que van a engrosar el día de mañana la cultura de Melincué.

¿Qué sensación te quedó tras la finalización del documental?

Este trabajo fue realizado con el apoyo de Pedro Vega (docente de la Peña Fotográfica de Rosario) y un esfuerzo que también hizo mi familia, horas y días (9 meses) dedicado ello. La sensación es sentir orgullo, compartir el documental, compartir con el público en las salas y contestar preguntas. Fue realizado para visibilizar la historia tal como ocurrieron los hechos, sin distorsiones. Por ahí pienso que todavía no adquirió el verdadero valor que tiene cada imagen y palabra del mismo. Le falta rodar pero seguramente en algún momento tomara impulso. Está en el canal de Youtube como Expediente NN de Armando Senese.