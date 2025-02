Soldini: un adolescente creó con Inteligencia Artificial y viralizó cientos de fotos pornográficas de menores

Marianela se enteró el domingo a la noche que la imagen trucada de su hija adolescente se había viralizado por WhatsApp. "Me lo contó una amiga. Cuando hablé con mi hija ella me confesó que ya sabía, que había sido un chico del pueblo. El nene les mandó solicitud de Instagram a todas estas nenas. Después sacó las fotos de ahí y las modificó con una aplicación ".

Asimismo, la mujer especificó que gracias a la intervención de los amigos de las chicas afectadas pudieron esclarecer lo que había ocurrido. "Automáticamente se corrió la bola de que nosotras estábamos en la casa del chico y llegó más gente, muchos amigos de las chicas. Ahí nos fuimos enterando de todo, de que él creó las imágenes, de que eran casi 300 fotos y que él las había compartido en WhatsApp".

"Lo que pasa es que una vez que se viraliza no sabes dónde pueden terminar. Hicimos una denuncia en un link que nos pasaron y algunos dicen que no vamos a poder hacer mucho. Pero nosotros queremos que esas fotos no se sigan viralizando para que no lleguen a manos de un pervertido o una página web", explica Marianela.

A su vez, Marianela contó que se encuentran un poco desorientados a la hora de determinar cómo proceder. Por suerte, el pueblo se solidarizó. "Estamos sin asesoramiento, hay un área social pero no hay un abogado para que nos asesore. El pueblo quedó consternado. Fueron todos muy empáticos. Compartieron las cosas que nosotras fuimos subiendo a las redes y muchos se acercaron a ayudar".

Declaraciones desde la comuna

"Nos sorprendió muchísimo y dejó a toda la comunidad muy compungida", sostuvo la vicepresidenta de la comuna de Soldini, Cecilia Burgueño en diálogo con este medio. "Algunas madres, no todas, hicieron una denuncia en la pagina web del Juzgado de Delitos Menores. Fue una denuncia conjunta entre todas las mamás que quisieron hacerlo", comentó.

"Hemos estado compartiendo un pedido para que no se difundan más las imágenes. Para quien las tenga, apelamos a la solidaridad para que eliminen las fotos de sus celulares. Lo cierto es que sabemos que con estas nuevas tecnologías es muy difícil encontrar un límite", sostuvo.

Por otro lado, el chico responsable de crear y viralizar las imágenes es compañero del colegio de muchas de las chicas damnificadas. "Vamos a intentar dar charlas sobre el tema para cuando empiecen las clases. Hay que hablar de eso porque generó un gran daño. El nene va a seguir viniendo a la escuela del pueblo. Tenemos que ver cómo abordarlo porque somos un pueblo chico y nos cruzamos todo el tiempo".

IA_pornografia.jpg La multiplicación de estos casos evidencia la necesidad de una regulación y legislación en la temática

El vacío legal alrededor de la inteligencia artificial

Lo cierto que lo que sucedió durante esta semana en Soldini no fue una excepción. Los casos de manipulación de imagen son cada vez más comunes y en la misma provincia de Santa Fe más de un pueblo se ha visto conmovido por la producción y viralización de fotos trucadas con contenido erótico.

"No hay una regulación específica que tome el tema. No tenemos tipificada la producción de contenido pornográfico en menores mediante sistema sintéticos con inteligencia artificial", cuenta la abogada y especialista en inteligencia artificial, Claudia Guardia, en diálogo con este diario.

Guardia señala que el modus operandi es siempre parecido: las fotos se toman de las redes de las víctimas, se mantiene el rostro de la persona pero se le quita la ropa mediante IA, generándole un cuerpo ficticio.

"La IA le genera un cuerpo pero no es un cuerpo real. Lo que pasa es que sigue siendo la cara. Podemos hablar de un derecho a la imagen. También podemos tomar el Código Penal en el artículo 128 sobre la producción y la difusión de imágenes pornográficas, aunque el cuerpo no es de la persona afectada. Tenemos elementos jurídicos para suplantar esta falta de regulación", sostuvo la abogada.

Al mismo tiempo agregó: "Hay elementos que cubren esta falta de tipificación. Pero no tenemos una ley de IA y siempre se va un paso atrás porque todo cambia muy rápido. Necesitamos capacitación y educación. Hay que explicarles a los chicos qué es la IA generativa", concluyó.