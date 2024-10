Dorrego y Salta: se consolida la hipótesis del incendio intencional de un ascensor

Murió una mujer de 69 años en un incendio en Felipe More al 2000

De esa forma, se refuerza la hipótesis de que el siniestro no fue algo accidental, tal como se deslizó en un primer momento al trascender que los dos ascensores del edificio estaban fuera de servicio, y uno de ellos prácticamente desmantelado porque le habían quitado el motor varios días antes. El dato de que los elevadores no funcionaban fue aportado tanto por vecinos como por una representante de la administración de consorcio el mismo día del incendio, y ahora el informe de los peritos viene a corroborar esa situación. El punto no es menor, ya que así se descartó que el origen de las llamas haya sido un problema eléctrico.