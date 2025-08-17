La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: avanza la construcción del jardín maternal para la zona sur

San Lorenzo es uno de los pocos municipios en la provincia que cuenta con estos espacios para la primera infancia. “Es una obra de 330 millones de pesos para complementar y reforzar el servicio educativo”, destacó el intendente Raimundo

17 de agosto 2025 · 06:30hs
Avanza la construcción del jardín maternal en San Lorenzo.

Avanza la construcción del jardín maternal en San Lorenzo.

El intendente Leonardo Raimundo visitó la obra de construcción del edificio que albergará el jardín maternal de la zona sur de San Lorenzo. Se trata de una obra de 330 millones de pesos que reforzará el servicio educativo de la primera infancia.

“Muy pocos municipios en la provincia tienen jardines maternales municipales gratuitos”, aseguró Raimundo de visita en el lugar, en calle Balcarce al 500, en barrio Rivadavia.

“El jardín maternal es muy importante como el primer paso en la educación, en la socialización de los niños fuera de su casa”, destacó el intendente.

Apuntó que esa obra de 330 millones de pesos de inversión “viene a complementar y a reforzar el enorme servicio que hace el municipio en materia de educación de los más pequeños, que también es una forma de ayudar a los padres porque es para familias trabajadoras”.

La Municipalidad de San Lorenzo cuenta con seis jardines maternales al que asisten niños de manera totalmente gratuita. Ellos se encuentran en los barrios Norte, Fonavi Oeste, Bouchard, Mitre, Alem y José Hernández.

