Reunión clave por el conflicto en la comuna de Cañada Rosquín

La medida de fuerza fue adquiriendo ribetes de alta tensión con el paso de los días y a la vez llevó a que los dos sindicatos que nuclean a los trabajadores comunales de esa localidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) y el Sindicato Independiente Municipal (SIM), unan fuerzas para llevar adelante una protesta común.

También fue necesaria la intervención del titular del Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge, Daniel Zoso, quien dio lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por un empleado comunal y de ese modo ordenó a las autoridades restituir su situación laboral.

Más allá de las presiones individuales que surgieron durante el conflicto la posición de los obreros no se debilitó y los llevó a instalar un acampe frente al edificio comunal ubicado frente a la plaza central de la localidad. Como contracara, el jefe comunal, Ulises Puntonet, negó todo tipo de acusación y afirmó que “los sueldos de los trabajadores no sufrieron modificaciones”. También consideró que “es vergonzoso y triste lo que está pasando la sociedad de Cañada Rosquín que está sometida a un grupo de personas que ni siquiera son de la localidad y con fines personales y no institucionales”.

Por su parte, el secretario general de Festram, Jesús Monzón, dijo que esperaban la reunión para lunes o martes de esta semana pero que por imposibilidad del asesor legal de la comuna la reunión se programó para la mañana de este viernes 6.

“Los trabajadores son los más interesados en solucionar el conflicto, estamos a disposición de encontrar una salida favorable lo antes posible”, sintetizó Monzón.

“Quiero pedirles a los vecinos que quienes se quieran interiorizar sobre la medida de fuerza, pasen por la Comuna, ahí estamos junto a los trabajadores para informar claramente a la población. Aquel vecino o vecina que está muy preocupado por el conflicto que no ocasionamos nosotros y que el presidente comunal no quiere solucionar, que por favor se acerque. Decirles también que desde el sindicato venimos en apoyo a los trabajadores de Cañada Rosquín. Les pedimos disculpas al vecino por molestias que podemos ocasionar. El deseo de los muchachos es volver a trabajar”, concluyó.