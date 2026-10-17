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Estafas digitales: Roldán realizó una jornada de prevención destinada a los adultos mayores

Durante el encuentro se abordaron distintas modalidades de fraude y se compartieron recomendaciones para identificar situaciones sospechosas

17 de octubre 2026 · 07:00hs
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La iniciativa busca fortalecer la prevención y el acceso a la información

La iniciativa busca fortalecer la prevención y el acceso a la información, promoviendo herramientas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor seguridad en los entornos digitales.
Estafas digitales: Roldán realizó una jornada de prevención destinada a los adultos mayores

La Municipalidad de Roldán realizó una jornada de prevención y detección de estafas digitales destinada a personas mayores, una iniciativa propuesta por la diputada provincial, Silvana Di Stefano, y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, orientada a brindar herramientas para reconocer y evitar engaños a través de medios digitales.

Durante el encuentro se abordaron distintas modalidades de fraude y se compartieron recomendaciones para identificar situaciones sospechosas, proteger los datos personales y utilizar de manera más segura los teléfonos celulares, las redes sociales y otros canales de comunicación.

Las estafas y los adultos mayores

La actividad, a cargo de Cata Pazos, tuvo lugar, en el Centro de Jubilados y Pension

ados, y contó también con la presencia de la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social de Santa Fe, Viviana Foresi, y la coordinadora de la Subsecretaría de Personas Mayores Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Marcela Márquez.

La iniciativa busca fortalecer la prevención y el acceso a la información, promoviendo herramientas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor seguridad en los entornos digitales.

>>Leer más: Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

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