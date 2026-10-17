Estafas digitales: Roldán realizó una jornada de prevención destinada a los adultos mayores

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Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
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Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
Política
Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
La Región
Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
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Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"
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Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"
Zoom
"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
La Ciudad
El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención
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Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso
La Región
Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos
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Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo
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La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo
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El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti
La Ciudad
El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas
La Ciudad
La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario
Economía
Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación