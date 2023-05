Reclaman reparar la autopista Rosario-Santa Fe para evitar siniestros viales

Esa autovía presenta continuos e importantes siniestros producto de la velocidad máxima permitida y el mal estado en que se encuentra la carpeta asfáltica, en un estudio en el que realizaron un recorte de siniestros específicamente de cargas peligrosas entre 2015 y 2020).

Aunque se trata de un relevamiento visual que no cuenta con estudios que constaten la calidad de la base granular ni los motivos de la deformación o baches existentes, el análisis de transitabilidad hecho por los especialistas muestra dos problemas principales: importante cantidad de baches sobre zonas emparchadas, y deformación por ahuellamiento del asfalto.

A lo largo del recorrido se identificaron deformaciones y pérdida de capa rodante en zonas donde previamente se realizaron trabajos de bacheo, con lo cual la duración del asfalto fue mínima y reaparecieron baches de mayor tamaño, con movimiento de asfalto hacia los costados.

Los datos relevados por la Dirección Provincial del Observatorio Vial de Santa Fe en el informe “Hechos viales con lesionados y fallecidos”, consolidados hasta 2020, muestran que, en los departamentos de La Capital, Rosario, San Lorenzo y San Jerónimo -por donde pasa la AP01- se presentan algunas de las tasas más altas de morbilidad (heridos de diferente gravedad) del distrito.

“Una ruta en mal estado implica un enorme riesgo para todos los que circulan por ella. No hay distinción entre el medio de transporte que se utilice. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades correspondientes den una solución al tema antes de que se produzca una tragedia. Hace pocos días vimos cómo a causa del ahuellamiento de la calzada en la autovía Artigas (ruta nacional 14), a la altura del kilómetro 252, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y su acoplado terminó impactando contra la barrera central, que divide los sentidos de circulación https://www.eldiaonline.com/perdio-el-control-por-el-ahuellamiento-e-impacto-el-acoplado-de-su-camion-en-la-barrera-central-de-la-autovia-14. En ese caso no hubo que lamentar víctimas, pero es algo que no puede quedar librado a la suerte”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

Fadeeac y FPT transmitieron a las autoridades santafesinas la enorme preocupación que genera el tema entre quienes transitan por esa importante vía de comunicación en la que conviven automóviles, camiones y ómnibus, y remitieron el informe con el detalle del relevamiento. El documento también se envió a diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por la seguridad vial.

Al reclamo por el mal estado de la autopista –para el que hasta el momento no hubo respuesta-, se suma un histórico pedido de las cámaras de transporte santafesinas para mejorar el deficiente funcionamiento de los controles de pesaje en la provincia. Evitar la circulación de vehículos excedidos en peso es una herramienta clave para conservar las rutas y autopistas en buen estado.