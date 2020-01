Melincué arranca el verano con una nutrida agenda turística

Luego de haber sufrido una de las peores inundaciones, la comuna de Melincué levanta cabeza y se prepara para recibir, junto con su laguna, un verano lleno de actividades.

La localidad atravesó inundaciones históricas que amenazaron incluso con hacerla desaparecer del mapa. La de 2017 fue la más importante, cuando las aguas cubrieron la casi totalidad del pueblo. Días de angustia colectiva que fue desapareciendo a medida que pasaban las semanas.

Hoy la realidad se presenta auspiciosa de la mano del turismo que promete ser la vedette de esta temporada.

Diversos son los espectáculos programados y algunos ejecutados, como el del 4 de enero con la Caravana Mágica de Reyes, y al día siguiente el programa "Tardecitas de Verano". Ahora se debe agregar la presencia de Claudio María Domínguez en el Casino Melincué, prevista para hoy.

Además, el próximo domingo retoma "Tardecitas de Verano", con entretenimientos de todo tipo. El 14, a las 16, habrá clases de cocina en Casino y al día siguiente se presentará en el mismo lugar el genial imitador Pato Benegas

El próximo 17 habrá un picnic nocturno y al otro día un evento denominado Quincho Party. El 19 se presentará Damián Córdoba en camping La Fábrica, un balneario que estuvo hasta hace meses completamente bajo agua y hoy resurgió para volver a brillar como antes de la tremenda inundación de 2017.

El 22 de enero se llevará a cabo el Súper Bingo en el Casino, y dos días después la primera "Noche de Museo". El 25 será la Travesía de Nado desde el Camping Club Náutico de la laguna, y el 26 nuevamente las tardecitas de verano con espectáculos para la familia.

"Estamos trabajando entre el Centro Económico, el casino y por supuesto la comuna para aprovechar todos los recursos que tiene Melincué y brindarlos organizadamente a nuestros habitantes y visitantes. Durante enero abrirá otro restaurante que se sumará a los tantos que hoy funcionan y conforman el polo gastronómico", comentó el presidente comunal Silvio Garbolino.

El mandatario lamentó que en estos momentos no haya una playa pública, aunque es un objetivo. "No obstante, Melincué cuenta con dos campings que esperan a los visitantes a disfrutar. El acceso a otros lugares públicos por ahora no podrá realizarse por la imposibilidad de trasladar o correr el cordón de defensa de acceso a la laguna", declaró.