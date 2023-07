Feli toca la guitarra y su amigo Santi lo acompaña a cantar

La amistad no tiene límites y los niños saben muy bien elegir a la hora de rodearse con sus compañeros para empezar a edificar una relación sostenida con vínculos estrechos, claros y de comprensión. Y muchas veces eso parte desde temprana edad, desde aquellos amiguitos del Jardín de Infantes y van en distintas direcciones, desde lo deportivo hasta lo musical, como es el caso de estos dos nenes que hoy tienen 8 años: Felipe Gutiérrez Mercé y Santiago Noseda Franz, que son de Teodelina, localidad del departamento General Paz, y ayer hasta compartieron escena en televisión.

Con el folclore en el alma

A Felipe, su abuela Ramona le regaló una guitarra criolla y desde entonces comenzó a involucrarse con el folclore.

Aprendió a tocar, a interpretar las canciones y ahora también es “maestro”: le está enseñando a su amigo Santi a tocar el bombo, un dos y uno entre parches con todas las ganas y energías que le pone su compañero con su lucha con la discapacidad motriz.

“El interés de Feli por la música vino desde que tuvo la guitarra criolla, pero siempre tuvo el interés de aprender folclore. Nosotros no somos una familia que viene de gente que toque la guitarra, escuche o baile folclore, entonces todo surgió desde ese momento”, contó Ivana Mercé, su mamá.

Ahora Feli tiene un profesor de guitarra que va a su casa, dos veces por semana, y tiene un profesor de canto online en la academia de Katie Viqueira, que es la profesora de Abel Pintos.

Ellos van juntos a folclore, participan de peñas y sueñan con ir a cantar a Cosquín. Recién empiezan el camino, quizá no lleguen a tanto pero de lo que no hay dudas es que son amigos de verdad, de esos que no se olvidan.