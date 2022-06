Empleados de la comuna acampan en un predio que reclama la Fundación Honorio Bigand

Mientras tanto el gobierno local apostó maquinarias en el predio ubicado en inmediaciones de la necrópolis para impedir que una empresa contratada por la Fundación Honorio Bigand cerque el predio que pretende utilizar.

“El lunes, cerca del mediodía, un empleado de la Comuna nos avisó con un llamado que la Fundación Honorio Bigand había contratado a una empresa para hacer un cerco perimetral en un espacio verde con un importante arbolado situado al lado del cementerio, que la gente del pueblo utiliza para encuentros y como estacionamiento cuando hay un funeral”, declaró Ruggeri a La Capital.

En este sentido, el jefe comunal recordó que “este predio está en litigio, en una causa radicada en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Primera Instancia de Casilda, donde pedimos la usucapión y tenemos la posesión tranquila y pacífica durante 120 años. Es un espacio verde con árboles añosos, que es patrimonio histórico, ambiental y cultural de Bigand, que les servirá a las futuras generaciones”.

Ruggeri reveló que “no permití que se realice la obra, pero al otro día, a las 8, otra vez aparecieron los empleados de esta empresa y los volvimos a frenar, entonces instalamos maquinaria de la comuna y nos quedamos a acampar en forma permanente”.

“La verdad que no sé por qué la gente de la Fundación tiene esta actitud y se la agarra con la localidad, al extremo que no permiten limpiar los canales, que afecta a los barrios y loteos nuevos; no permiten la apertura de calles y crearon una situación muy difícil. Es inentendible que no podamos establecer ningún tipo de diálogo con ellos, por eso convoqué a los representantes de todas las fuerzas vivas de Bigand a una asamblea este jueves, a las 9, para decidir las medidas a tomar en defensa de toda la localidad”, concluyó Ruggeri en diálogo con este diario.