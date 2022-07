Emotiva cruzada de un joven para que su padre consiga un donante de hígado

Su pareja Lorena Valincq le contó a La Capital que Enrique se encuentra internado en el Sanatorio Parque y que cada vez se les hace más difícil poder sobrellevar los traslados permanentes, ya que necesita permanecer internado por un cuadro de encefalopatía hepática que le diagnosticaron a raíz de la dolencia de base que padece. Eso ocurre cada dos días y demanda una intensa y desgastante tarea de ir y venir desde la vecina localidad a Rosario, puesto que por los síntomas que sufre no puede valerse de sus propios medios. Es justamente allí donde el amor de su mujer, hijo, hermanos y cuñados sale a flote para luchar en esta cruzada que ya lleva 9 meses, situación que no escapa a los gastos de combustible, hospedaje, nafta, etc.