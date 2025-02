El exboxeador Chino Maidana sufrió un terrible accidente con su moto en una ruta de Santa Fe

Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación. Las autoridades ya comenzaron las diligencias necesarias y acudió también personal de la PDI (Policía de Investigaciones) de Las Toscas. La fiscalía correspondiente fue notificada para coordinar las acciones posteriores.

El impacto se dio en el kilómetro 915 de dicha ruta, en una zona de circulación frecuente para vehículos que transitan entre accesos rurales y vías principales. La colisión dejó daños notables en el auto y terminó con Maidana, de 51 años, tendido en la banquina junto a su moto.

La motocicleta en la que viajaba el expúgil corresponde a un modelo de alta gama. La BMW 647-R1300 GS es conocida por su resistencia y potencia, características que a menudo son preferidas por usuarios que frecuentan caminos largos o con ciertas irregularidades en la superficie.

En las próximas horas, se especula con que pueda ser trasladado a un hospital de Santa Fe capital para que continúe con su recuperación.

La carrera deportiva del Chino Maidana

El Chino, oriundo de la localidad de Margarita, en el norte de la provincia de Santa Fe, comenzó a boxear a los 15 años y llegó al olimpo de la disciplina con su fama de peleador franco y noqueador. Se convirtió en profesional en 2004 y terminó con un récord de 35 victorias (31 por KO) y apenas cinco derrotas, todas por decisión de los jurados.

Fue campeón mundial en las categorías superligero y welter de la AMB y protagonizó peleas de altísimo impacto, como su triunfo ante Adrien Bronner, quien llegaba invicto, en 2013; o la doble batalla contra Floyd Mayweather.

“La primera la peleé para ganar, pero en la segunda subí lesionado de una costilla y me terminó infiltrando el doctor (Walter Quintero). Me dolía un poco y por eso mi estrategia fue ir a buscar un golpe de suerte, a ver si podía noquear. No se pudo”, se lamentó, en diálogo con Infobae.

Anunció su retiro en 2016, aunque no volvió a pelear desde aquellas épicas contiendas con Pretty Boy Floyd. y, si bien amagó con regresar al ring en más de una oportunidad, se dedicó a la promoción, con destacados representantes en su staff, como el Pumita Martínez. En esta oportunidad, se convirtió en noticia por protagonizar un grave accidente a bordo de su moto, otra de sus pasiones.