Dos empleadas de la comuna de Puerto Gaboto fueron detenidas por usura y extorsión

El segundo operativo se desarrolló en un domicilio de Avenida Alameda al 1300, donde vive una persona cercana a una de las mujeres detenidas en la investigación. El restante allanamiento se llevó a cado en el domicilio de la segunda persona involucrada.

Las empleadas fueron denunciadas por la presidenta de la Comuna de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre, quien explicó que esta investigación surgió hace algunos meses cuando hizo una presentación ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

“Hice la denuncia ante Fiscalía hace unos tres meses, luego de que me difamaran acusándome sobre el manejo de algunos cheques, y otras cosas más. Me cansé y empecé a hacer denuncias como corresponde. Además, tengo las pruebas porque van a decir que me mando la parte”, contó en declaraciones a FM Vanguardia.

La funcionaria también explicó que en este tiempo la pasó muy mal, porque amenazas que recibieron sus hijos y sus nietos. "Y vale vale más mi familia que ser presidenta comunal, no es posible que supieran qué hacían, sus horarios. Y ser difamada sin motivo… No es una comuna rica, me pueden investigar de palo a punta que no tengo un peso. En cada situación difícil de los vecinos estuve. Me cansé que digan que robo, que esto, que el otro, que los cheques, ahora se tienen que aclarar las cosas”.

La titular comunal detalló además que “se ha procedido a ir a una oficina donde hay dos empleadas, no a toda la comuna, no dejaron pasar a nadie, estaba todo rodeado. Ni la comuna ni la comisión comunal tienen que ver con esto, al contrario, es más, nosotros estábamos saludando a una pareja que se casaba en ese momento, a nosotros nos atendió muy amablemente la policía” y desde el punto de vista político aclaró que “si esto es una difamación para que baje mi candidatura, si siguen, voy a ir a justicia. Perderé como cualquier ciudadano, que sube o que baja, pero que mi familia esté perseguida por gente que desconozco, es lo peor que puede pasar”.

Interviene la Agencia del Crimen Organizado y Delitos Complejos, y el fiscal Miguel Moreno, de Delitos Económicos.