Diputadas se reunirán con el área de Niñez por el caso de la nena de 12 años violada y embarazada

Además, se prevé la presencia de funcionarios de los ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, que también intervienen en la situación de la niña.

El Gobierno provincial denunció ante la Justicia a la ONG Grávida debido a que “intentó impedir su derecho a decidir” sobre la práctica de un aborto a una niña de 12 años abusada por su padre.

La investigación será realizada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través del fiscal Ignacio Suasnabar hasta el 15 de enero por la feria judicial y luego quedará en la oficina de la fiscal Jorgelina Mosser Ferro.

La denuncia fue acompañada por la información derivada de las intervenciones estatales en el caso de la niña, “en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida”.

Las diputadas de la Comisión de Género solicitaron la entrevista con Chialvo para conocer todo lo actuado por el Estado en el caso y lo ocurrido con Grávida, la ONG católica.

El 19 de diciembre pasado la niña fue llevada por su madre a un control médico en la localidad de Garibaldi y allí se comprobó que estaba embarazada, por lo que ambas manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento, pero la práctica no pudo realizarse por intervención de la ONG.

Por otra parte, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, y posteriormente la Justicia le dictó la prisión preventiva.

"A mí no me llegó nada"

Mientras tanto, Raúl Dalla Fontana, el médico voluntario de Grávida, insistió conque él no convenció a nadie, y que dio "información de lo que se me solicitó. Desconozco si la denuncia me complica, a mí no me llegó nada, aunque es normal que se demore por los tiempos de la Justicia. No hice nada contra la ley".

Esas fueron sus palabras al ser consultado por este diario sobre la denuncia penal del gobierno de Santa Fe contra la asociación civil al entender que varios de sus integrantes "obstaculizaron el acompañamiento estatal" de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la nena.

Dalla Fontana tiene 62 años, tres hijos y una nieta. Cursó la carrera en las universidades públicas de Corrientes, Rosario y en la Unidad Docente Asistencial de Santa Fe (dependiente de la UNR). Y al dialogar con este diario negó que su paradigma profesional esté ligado a lo religioso.

Fue funcionario del ex gobernador Jorge Obeid (reconocido católico tanto como algunos de sus ministros, tal el caso de de María Rosa Stanoevich, ex titular de la cartera educativa).

En esos años, Dalla Fontana asesoró en la comisión de Salud a la actual titular de la Secretaría de Niñez de la provincia, Patricia Chialvo, cuando ella era diputada provincial. Y, además, este médico fue uno de los objetores de conciencia del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe, donde se negaron a interrumpir el embarazo de una mujer de 19 años y madre de tres hijos, que padecía un cáncer de mandíbula. Se llamaba Ana María Acevedo. Ella y su bebé murieron en mayo de 2007.

Dalla Fontana trabaja de manera privada pero desde hace "unos diez años", dijo, colabora como voluntario ad honorem con Grávida , una entidad católica con centros en distintas provincias del país. Sus voluntarios "salen al encuentro de las mujeres vulnerables, sorprendidas por un embarazo inesperado", se lee en su web.