Desplazan al personal de la torre de control de Santa Fe por el avión que tuvo que sobrevolar una hora el aeropuerto

A las 7.18 de este martes partió desde Aeroparque Jorge Newbery el vuelo 1724 de Aerolíneas Argentinas con destino a la capital de Santa Fe. En un recorrido que no dura más de 40 minutos, el Embraer 190 sobrevoló el aeropuerto de destino hasta casi las 9 -más de una hora y media de total de vuelo- por la falta de indicaciones para aterrizar por parte de la torre de control de la terminal santafesina.

Para aclarar los pormenores del hecho se inició una investigación interna. Según trascendió, desplazaron al personal involucrado hasta esclarecer qué provocó el incidente , que más allá de los inconvenientes operativos no representó una amenaza en materia de seguridad, según las autoridades.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), de gestión pública y dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, es la encargada de los servicios y control de tránsito aéreo. Luego del inconveniente emitieron un comunicado en el que aseguraron haber abierto una investigación sobre lo ocurrido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EANAoficial/status/1905333698742157547&partner=&hide_thread=false Comunicado de Prensa de EANA sobre el evento con la torre de control del Aeropuerto de Sauce Viejo. pic.twitter.com/AT2NPh3gZX — EANA S.E (@EANAoficial) March 27, 2025

Esta entidad nacional informó que ya lleva a cabo “una investigación sobre lo sucedido”. “Se han iniciado los sumarios pertinentes y se ha desafectado de la operación al personal involucrado mientras se realice la totalidad de las investigaciones necesarias. Cabe destacar que el vuelo de Aerolíneas Argentinas estuvo en comunicación en todo momento con el Centro de Control de Área de Ezeiza y la torre de control del aeropuerto de Paraná, por lo que la Seguridad Operacional estuvo siempre garantizada”, resaltaron.

foto.jpg

A través de un comunicado de prensa, acotaron: “La seguridad de navegación aérea -que nunca estuvo en riesgo en esta situación- es máxima prioridad. Eana reafirma su compromiso con los más altos estándares de operación y control en el espacio aéreo argentino”.

Además, desde la Eana afirmaron que “se aplicarán a los responsables las sanciones que sean necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

De acuerdo a la información que trascendió en las primeras horas, el controlador del aeropuerto de Santa Fe que debía estar en comunicación con los pilotos no se encontraba activo en su puesto de trabajo. Aún no está claro el motivo de la ausencia: las versiones deslizan que podría haber tenido una tardanza e incluso que podría haberse quedado dormido. Desde Eana tampoco aclararon por qué no lo reemplazó algún compañero, o cuántas personas se desempeñan en esa instalaciones.

vuelo.mp4

Por otro lado, fuentes de la aerolínea de bandera le indicaron a Infobae que habían recibido una notificación cuando la aeronave ya estaba viajando. En la misma les advirtieron que la torre de control no estaba operativa.

Por ende, el piloto llegó a Sauce Viejo con la información de que no había controladores. Tenía la opción de volver a Aeroparque o aterrizar en Paraná, pero decidió esperar en el aire debido a que tenía el combustible al máximo.