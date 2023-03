Denuncian que hay jueces y fiscales en la provincia que no están preparados para el cargo

Un ex presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto y ex evaluador de los concursos para elegir a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación dijo que muchos de los profesionales no están preparados para cubrir esos cargos y denunció una precarización de la profesión que lo llevó a afirmar que algunos exámenes no reúnen los conocimientos mínimos exigidos a un letrado.