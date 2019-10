Estudiantes, docentes, representantes de organizaciones gremiales y vecinos se movilizaron ayer en Casilda para exigir al gobierno santafesino el aporte de fondos para reacondicionar y reactivar el funcionamiento del sector de talleres que una escuela técnica local debió cerrar ya hace un tiempo al no estar en condiciones y poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

La movida también se convirtió en una demostración de fuerza para resistir e intentar que además la provincia de marcha atrás con la decisión de retirar un aula móvil que es utilizada momentáneamente para el dictado de actividades que no se pueden desarrollar en el espacio edilicio que fue clausurado.

El malestar que generó la cuestionada medida proveniente de la Dirección Provincial de Educación Técnica del Ministerio de Educación, y de la que dio cuenta días atrás La Capital, quedó visibilizado a través de un contundente "ruidazo" en defensa de la escuela pública, organizado por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 283 Doña Ramona Sastre de Casado.

No estuvieron solos

La manifestación comenzó con una concentración frente al establecimiento escolar, situado en Brigadier López al 2400, donde se realizó un acto para luego concluir con una marcha en inmediaciones de la institución.

Al ritmo redoblantes y portando pancartas con mensajes afines a la convocatoria, los alumnos y alumnas de la técnica casildense fueron los principales protagonistas de una jornada de protesta que no sólo concitó el apoyo de directivos y profesores de la escuela sino de otros establecimientos educativos de la ciudad.

Y no menos notoria fue la fuerte presencia de representantes de instituciones y organizaciones sociales y gremiales, especialmente del gremio de docentes santafesinos Amsafé, que además emitió un comunicado de apoyo.

El "basta" del estudiantado

"Estamos aquí por nuestra escuela técnica, la cual está atravesando hace mucho tiempo una situación muy crítica y es hora de decir basta", dijo en representación del Centro de Estudiantes, Lucas Viva.

Y en esa línea replicó la terminología al sostener: "Basta de estudiar en malas condiciones, de recortes en el presupuesto para nuestra educación, de estas políticas que lo único que causaron fue que más pibes y pibas no podamos tener un derecho a la educación en las condiciones que nos merecemos".

El joven expresó la preocupación del alumnado al indicar que "hace varios meses que nuestros talleres no están funcionando debido a que no se encuentran en aptas condiciones para ser utilizados, lo que provoca que (haya) compañeros que no puedan adquirir los conocimientos necesarios para completar las materias y lo grave que esto significa para nuestro futuro".

Asimismo resaltó que "hoy el presupuesto para la reparación de los talleres ronda los casi 3 millones de pesos y el Ministerio de Educación nunca dio respuesta a esta problemática y lo único que nos brindó fue un aula móvil".

Durante su discurso, recordó además que en mayo de este año "uno de los techos cayó sobre dos de nuestros compañeros, quienes resultaron con heridas leves", razón por la cual exigió "la llegada de fondos a la escuela y la reactivación de los talleres ya".

Asimismo expresó la categórico negativa por parte del Centro de Estudiantes al retiro del aula móvil y luego de pedir por "un mantenimiento adecuado para una mejor educación" responsabilizó por lo sucedido al área educativa provincial con la esperanza de encontrar "una repuesta urgente para volver a estudiar en las condiciones que nos merecemos".

Desde 2013

En tanto el director de la escuela, Diego Mora, valoró la convocatoria al manifestar su agradecimiento al Centro de Estudiantes por levantar y defender "la bandera de la escuela pública de esta forma". Aseguró que el reclamo por las necesidades aún irresueltas en la escuela "data de 2013" y tras recordar que "en 2017, al igual que en otras escuelas, hicieron una especie de auditoría donde se llevaron necesidades de cargos y edilicias, pero nunca hubo respuestas".

Mora dijo que "la educación pública se defiende con inversión y acompañamiento". Y luego del acto dijo a este medio que "sería un gesto de grandeza" que las autoridades provinciales satisfagan el pedido, y destacó el apoyo recibido por parte de las instituciones que se sumaron tales como ATE, UPCN, y especialmente Amsafé, entre otras.

Desde la delegación Caseros del gremio docente, la secretaria adjunta, Andrea Verlanga, leyó un comunicado de solidaridad "con toda la comunidad educativa de la escuela técnica" además de "acompañar su lucha" por "tan justo reclamo".

Asimismo se expresa "el rechazo a la desidia a las políticas de educación pública que pretende retirar el aula móvil donde asisten más de 200 alumnos a capacitarse y aprender sin asegurar la llegada de fondos para reparación y reacondicionamiento del edificio escolar y así garantizar a las y los estudiantes el correcto funcionamiento de la escuela y la reactivación de los talleres"

La delegación también cuestionó que Educación haya solicitado a la institución que "tome las medidas pedagógicas y de organización institucional a fin de preservar la continuidad de los programas, desentendiéndose de esta grave situación y responsabilizando a la escuela", por lo que "exigimos no al retiro del aula móvil y la llegada de fondos para la urgente reactivación de los talleres".

