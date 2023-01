Bigand se prepara para recibir una nueva edición de los carnavales

Organizada por la comuna junto a los clubes locales Independiente y Sporting, la propuesta tendrá como escenario la avenida San Martín entre Evita Duarte de Perón y Belgrano . Allí, el público podrá disfrutar del color y la magia de la comparsa Tava Porá, el despliegue de las escuadras Panambí y Mainumbí, y el ritmo de la batucada Batuke Bigand. Y no menos atractivo promete ser el desfile de carrozas y una serie de espectáculos musicales preparados para la ocasión.

Los carnavales bigandenses se realizarán los días 11, 18 y 20 de febrero, lo que marcará la vuelta de una de las fiestas más populares de esta localidad del departamento Caseros luego de verse interrumpida por las restricciones de la pandemia.

Para la primera jornada se anunció la presentación del grupo musical bigandense Patio Cumbiero y la actuación de Marcos Gómez, ex vocalista fundador de Banda XXI, junto a su banda cuartetera. La segunda noche tendrá como platos fuertes a Cumbia Buena y al grupo Aclamado Amistad. Mientras que para el cierre actuarán Doble Identidad y Los Reyes del Cuarteto.

Habrá servicio de buffet a cargo de los clubes que forman parte de la organización y que destinarán lo recaudado para fortalecer el desarrollo de sus actividades deportivas.

"Es una enorme alegría para la localidad retomar esta fiesta popular que demanda trabajo de todo un pueblo", dijo a La Capital el jefe comunal bigandense, Alejandro Ruggeri.

Y en esa misma línea señaló: "Tenemos muchas expectativas en que todo salga de la mejor manera y la región venga a disfrutar en familia de este evento de calidad y a precios accesibles, lo que consideramos muy importante ya que el contexto económico no es favorable".

"Seguramente _ concluyó_ habrá mucha gente no solo porque hace dos años que no se hacen sino porque con el correr del tiempo los carnavales de Bigand se convirtieron en uno de los más grandes de la región y eso le da un plus a la hora de la convocatoria". La anterior edición se llevó adelante en febrero de 2020, poco tiempo antes de que comience a regir en el país las restricciones por la emergencia sanitaria a causa del Covid.