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Cómo sigue el concurso de D'Ricco.com

La cadena rosarina de electrodomésticos atraviesa un septiembre movido. Y hay novedades que involucran a toda la ciudad.

4 de septiembre 2026 · 18:24hs
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Cómo sigue el concurso de DRicco.com

El concurso de D'Ricco.com está en boca de todos. Y hay razones de sobra: hay un lavavajillas en juego, y para ganárselo solo hace falta una buena historia.

Porque el concurso que está dando que hablar en Rosario es El Concurso D'Ricco.com por su Aniversario: la cadena de electrodomésticos cumple años este septiembre y decidió festejarlo con una acción en grande! una consigna simple y una pregunta directa a sus clientes: contá tu historia con D'Ricco.com y decinos por qué te merecés este lavavajillas.

Cómo se participa

La mecánica es facilísima y se juega entera en Instagram:

  • Seguir a @dricco.com.ar
  • Dejar tu historia como comentario en el post oficial del concurso: ¿por qué te merecés el premio?
  • Compartir el post con tu gente para que apoye tu historia con "me gusta" y comentarios

La historia con más apoyo se lleva el lavavajillas. Así de simple. La votación está abierta hasta el 30 de septiembre y el ganador se anuncia por Instagram, con entrega y festejo en sucursal.

Más de 40 años de historias

¿Qué tipo de historia puede ganar? La que sea, mientras sea tuya: el lavarropas que fue regalo de casamiento, la heladera que compró tu abuela y todavía anda, la primera tele a color de la familia sacada en cuotas, o simplemente que nunca tuviste lavavajillas y te lo re merecés.

"Cumplir años en Rosario es cumplirlos con la gente que nos acompañó siempre", señalan desde la empresa. "Por eso este aniversario no lo festejamos con un sorteo cualquiera: queremos leer las historias. Cada una de ellas es un pedacito de tantos años de historia."

Con más de 15 sucursales en Santa Fe y Córdoba y su tienda online, D'Ricco.com celebra su mes aniversario con el mejor concurso.

Para participar: buscá el post fijado en @dricco.com.ar

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