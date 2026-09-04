Construirán en Villa Gobernador Gálvez un nuevo Centro de Monitoreo con tecnología de punta

El proyecto de la Municipalidad sumará recursos de videovigilancia al actual sistema de seguridad que ya cuenta con 1.200 cámaras para el ámbito local y por el sistema Lince

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante el acto de apertura de sobres de la licitación para construir un nuevo Centro de Monitoreo con un presupuesto oficial de 420.710.880,44 pesos y cinco ofertas presentadas.

Esta obra está enmarcada en el “Plan municipal de prevención y seguridad ciudadana” y tiene como fin fortalecer las tareas de prevención y seguridad en Villa Gobernador Gálvez con mayor tecnología y capacidad operativa.

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci expresó: “Es una obra muy importante para nosotros. El Centro de Monitoreo se va a construir en un terreno que está por avenida San Martín casi llegando a calle Artigas. Se va a construir de forma mixta entre steel frame -estructuras metálicas- y mampostería”.

“Esto va a permitir jerarquizar la función de los operarios, ya que van a tener más comodidades y mayor tecnología. Actualmente el Centro Municipal de Monitoreo cuenta con 368 cámaras en la vía pública, con el 99% funcionando, y ya estamos reparando las dos que están fuera de servicio”, informó el intendente Alberto Ricci.

A la vez, indicó que “sumado a esto, el sistema provincial Lince tiene 303 puntos monitoreados con 909 cámaras. En total, funcionan 1.277 cámaras en toda Villa Gobernador Gálvez”.

Por su lado, Raúl Domínguez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, manifestó que “hay un equipo de 24 operadores que trabajan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Asimismo, contamos con la presencia policial dentro de la oficina, quién es sumamente útil a fin de comunicarse con celeridad con la Central del 911, a quienes asistimos con el seguimiento a través de las cámaras cuando llevan adelante persecuciones o ante hechos delictivos”.

“Todas las cámaras se utilizan de forma preventiva y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos, ninguna es utilizada para foto-multas”, aclaró Ricci.

La función del Centro de Monitoreo

En tanto, Domínguez señaló que “la función principal del Centro de Monitoreo es prevenir, observar, vigilar, y detectar hechos sospechosos en las diferentes cámaras; y, ante esto o alguna situación de accidente, incendio, disturbio o robo, arbitrar los medios necesarios a multas de actuar en consecuencia, solicitando apoyo policial, de tránsito, o de bomberos en caso de ser necesario”.

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías, otros de particulares que ingresan nota mediante expedientes administrativos a través de abogados para el resguardo correspondiente del archivo.

“Todos los pedidos incluyen búsqueda del hecho solicitado en nuestro sistema; y los informes los realizamos en un plazo máximo de 48 horas desde que recibimos la solicitud. También efectuamos los resguardos de todo hecho sucedido y detectado por nuestros operadores, aunque no sean solicitados por dependencia alguna”, resaltó Domínguez.

En cuanto al vínculo con las fuerzas de seguridad −como se mencionó anteriormente− un policía oficial está presente en las instalaciones del Centro de Monitoreo local, lo que permite mayor celeridad y un vínculo más directo con el Comando Radioeléctrico y el sistema 911.

Con respecto a eso, el funcionario hizo hincapié en que “es sumamente importante que los vecinos llamen al 911 para notificar un hecho o algún comportamiento sospechoso, ya que estos datos permiten diagramar una estrategia más efectiva en cuanto a la prevención de delitos”, concluyó.

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