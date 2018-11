Andino se llenará de cámaras para prevenir y combatir el delito

Luego de la ola de robos que sufrieron algunos vecinos a fines de octubre, y con la vista puesta en colaborar para el resguardo de la seguridad del pueblo, la comuna de Andino comenzó a instalar cámaras de videovigilancia. Ya llevan colocadas cinco, están trabajando en una sexta, pero la idea es llegar a los 30 aparatos, ubicados primero en los accesos a la localidad, aunque la intención es desplegarlas en lugares estratégicos del ejido urbano.

Los aparatos fueron adquiridos por la comuna, así como todo el soporte técnico e informático que permitirá el monitoreo constante no sólo desde el edificio comunal, sino también desde la sede de la Guardia Urbana, que tiene su base en el cruce e las rutas 26 y 10. "Es una inversión importante, equivalente al 10 por ciento de los ingresos mensuales de la comuna", hicieron saber las autoridades. La intención es poder instalar las 30 cámaras, que se irán adquiriendo paulatinamente, ya que el costo de cada una ronda los 20 mil pesos.

Desde la comuna prefieren no dar mayores detalles respecto del lugar de emplazamiento de los equipos, ya que el objetivo no es sólo preventivo, sino de poder obtener información que sea útil a la Justicia a la hora de poder brindar información sobre movimientos de vehículos y personas adentro de la localidad. Pero es sabido que, en principio, se instalaron en accesos, y que se buscará algunas zonas conflictivas. Por ejemplo, se sabe de actos de vandalismo que ocurrieron en el cementerio, los incendios intencionales en el Area Protegida, o los destrozos en el Area de Acción Social, de los que oportunamente dio cuenta este diario.

Guardia Urbana

Las instalaciones de videovigilancia se suman a la acción desplegada por la Guardia Urbana, que al principio no funcionará las 24 horas pero tendrá turnos de despliegue, y acceso al monitoreo digital. Para esto, la comuna recibió un automóvil y una moto, que serán afectados al trabajo de la dependencia. Los móviles se identifican con la inscripción de la guardia y el teléfono para que los vecinos puedan comunicarse. Ante emergencias, los vecinos pueden llamar a los teléfonos (03476) 155-99359 y (03476) 152-00900.

"Los municipios y comunas no se pueden desentender de la seguridad. Es cierto que no tenemos la colaboración que quisiéramos de otros niveles del Estado, pero hacemos estos esfuerzos desde la localidad para ayudar a la prevención y la investigación del delito", afirmó el presidente comunal, José Abraham. Y abundó: "También podemos intervenir en otros conflicto, como el vandalismo, y trabajamos en la contención social de las familias vulnerables, un trabajo más silencioso que no se ve desde afuera, que no es sencillo ni a corto plazo, pero que va más allá de la cuestión coactiva y se realiza".

Seguidilla de robos

Tal como lo publicó La Capital el 31 de octubre, una seguidilla de robos perpetrados en Pueblo Andino encendieron la alarma entre los pobladores y las autoridades.

Los hechos delictivos motivaron reuniones, una movilización de los vecinos y un encuentro entre los damnificados, el mismo presidente comunal de la localidad y el fiscal Leandro Lucente, que investiga los casos. Las personas que fueron detenidas, dos por tentativa de robo y uno por encubrimiento, recuperaron pronto la libertad por falta de pruebas en su contra, algo que alteró el ánimo de los vecinos. "Que Andino no deje de ser Andino, exijamos juntos seguridad y convivencia", publicó la comuna en su página de Facebook.

El fin de semana del 20 y 21 de octubre se produjeron dos atracos, y cuatro fueron cometidos entre la noche del miércoles 24 y la madrugada del jueves 25 del mismo mes. Ante eso, cerca de un centenar de vecinos se congregó en la plaza principal, frente a la sede comunal, para exigir más seguridad.

Horas después, el 27 de octubre, dos familias denunciaron en la policía que ladrones estuvieron en sus casas de fin de semana. Alertados por los vecinos, fueron a sus domicilios, ubicados en Quebradas de Andino II. En una propiedad habían violentado la reja de ingreso, aunque no pudieron ingresar, pero en la otra los dueños se encontraron con la puerta rota y notaron que se habían llevado electrodomésticos, herramientas y otros bienes. La gente volvió a movilizarse

Abraham, dijo que "en el sistema —por el Judicial— hay muy pocas respuestas. Estamos a la buena de Dios".

Ahora, y como una forma de contribuir a la prevención y combate del delito, desde la administración local decidieron hacer este aporte.