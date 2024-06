La Legislatura de la provincia vuelve a discutir la ley de alcohol cero

La ordenanza de Alcohol Cero rige en Rosario y en otras ciudades como Santa Fe y Reconquista, pero no el resto de la provincia.

A más de un año de la reglamentación de la ley nacional de alcohol cero, la legislatura santafesina volverá a discutir la adhesión a la norma que prohíbe la conducción de vehículos con una alcoholemia positiva . La comisión de Salud de la cámara de Diputados empezó a analizar un proyecto para eliminar los límites de alcohol permitidos en las rutas y caminos provinciales. Santa Fe es una de las cinco provincias del país que aún no cuenta con tolerancia cero.

Es la segunda vez que un proyecto para que la provincia adhiera a la ley nacional ingresa a la Cámara baja santafesina. La primera logró ser aprobada, pero al no ser tratada en el Senado perdió estado parlamentario. En la cámara Alta se presentó una iniciativa similar, con la firma del entonces gobernador Omar Perotti, pero no llegó a tratarse.

Concretamente, la iniciativa plantea que el conductor de cualquier tipo de vehículos _sean motovehículos, ciclomotores o cuatriciclos autorizados para ser librados al tránsito público_ que circulen con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre o bajo los efectos de drogas, medicamentos o productos que actúen alterando el funcionamiento del sistema nervioso central, será sancionado con multas de 300 a mil unidades fijas (de 160 mil a 525 mil pesos) e inhabilitación para conducir de entre quince días y dos años.

De manera excepcional, la propuesta contempla no aplicar sanciones de multas o inhabilitación "en los casos en que la medición alcoholimétrica sea de hasta dos décimas de gramo por litro de sangre". Aunque en estos casos, el infractor "no podrá continuar conduciendo el vehículo y, si correspondiera por no contar con acompañante en condiciones físicas y legales de tomar la conducción del mismo, deberá afrontar los gastos de acarreo y depósito del vehículo".

Además, los conductores hallados con alcoholemias o narcolemias positivas, deberán someterse a un curso de reflexión y revisión de conducta dictado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de seis horas de duración; en caso de reincidencia del conductor, el curso deberá ser de doce horas con un trabajo final sobre la temática.

Oliver explicó que la norma fue analizada por las autoridades de la agencia provincial encargada de velar por la seguridad en el tránsito. Entre los diputados de la comisión de salud, la propuesta también genera consensos.

La sanción de una ley de alcohol cero vendría a unificar los criterios de circulación en las rutas que atraviesan el territorio santafesino. Actualmente, en las vías provinciales se contempla un mínimo de tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de vehículos particulares; en cambio en las nacionales la tolerancia es cero.

Pero hay más, varias localidades santafesinas, entre ellas Rosario y la capital provincial avanzaron en la restricción total de alcohol para conducir vehículos, a través de ordenanzas específicas aprobadas por el Concejo Municipal. Por lo cual, quien en un mismo viaje circule por esas ciudades, por sus avenidas de Circunvalación o por una ruta provincial se verá sometido a distintas restricciones.

En el caso de Rosario, la ordenanza de alcohol cero está vigente desde abril de 2021 y, según analizan desde el municipio, su implementación tiene muy buenos resultados, ya que en dos años la cantidad de infractores disminuyó del 10 al 5 por ciento en las calles de la ciudad.

Un año después

El Poder Ejecutivo nacional promulgó a principios de mayo del año pasado la Ley 27.714 de Alcohol Cero al volante. La norma había sido aprobada un mes antes por el Senado de la Nación. Desde entonces, en las rutas nacionales quedó prohibida la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero.

La iniciativa modifica el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, con el objetivo de reducir los siniestros viales provocados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y sus consecuentes víctimas fatales y lesionados.

La siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años en Argentina. Según datos oficiales, el alcohol al volante es el responsable de, al menos, 1 de cada 4 incidentes de tránsito graves.

Por eso, la ley nacional busca unificar el criterio de tolerancia cero al alcohol en la conducción en todo el territorio argentino, como una medida para reducir las víctimas en hechos viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a la página web del gobierno nacional, actualmente, en 18 provincias la tolerancia del nivel de alcohol en sangre es cero en sus rutas provinciales. El listado incluye a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.