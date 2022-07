Zona sur: investigan el incendio de un auto estacionado frente a la casa de su dueño

El propietario del rodado no descartó que el hecho haya sido intencional, aunque no supo a qué atribuirlo, ya que aseguró que no mantenía ningún conflicto o pelea con nadie.

Mientras la policía y los bomberos terminaban de confeccionar las actas correspondientes, el atribulado dueño del auto habló con los periodistas que llegaron para cubrir el incendio.

Así, manifestó: “Honestamente, no suelo meter el auto en el garaje porque abrir el portón es mucho más riesgoso de que alguien se meta en la casa. Prefiero que se roben los fierros y no arriesgar la vida. Entonces cuando trabajo o tengo que usarlo enseguida lo dejo en la puerta. Lo único que hago es trabajar. No sé por qué hicieron esto. Nunca tuve problemas con nadie”,

auto quemado01.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

El atribulado dueño del Ford Fiesta contó que una vecina le avisó esta madrugada cuando empezó el fuego. “Los bomberos no me confirmaron que fue intencional, pero debajo del auto sacaron muchos residuos. No sé qué más decir. Siento una tristeza muy grande. Uso mucho el auto para ir a trabajar, estoy todo el día dando vueltas. Además es la primera vez que pasa algo así en el barrio”, remarcó.

Al lugar acudieron bomberos Voluntarios y Zapadores que rápidamente dominaron la situación, pero las llamas destruyeron por completo el vehículo.