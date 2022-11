Violencia: vecinales no quieren hablar más con "intermediarios" y piden ver a Perotti

Ante los graves hechos de las últimas horas, la Asociación de Vecinales Unidas de Rosario advierte que no se reunirá más con intermediarios o ministros y instó a "no naturalizar la violencia".

Melisa Herrero, referente de la Asociación de Vecinales Unidas de Rosario, instó a “no naturalizar” los episodios de violencia e inseguridad que golpean sin pausa a Rosario desde hace casi tres años y que tuvieron su última muestra este jueves con la muerte de dos chicos de 14 y 15 años en Seguí y Rouillón. En este sentido, sentenció que los vecinalistas no quieren más reuniones con intermediarios o ministros. "Queremos una entrevista con el gobernador”. enfatizan.

Herrero dijo que “es terrible lo que estamos viviendo, pero no tenemos que perder la capacidad de asombro. Los periodistas relatan los hechos y uno va naturalizando el número de muertes, las edades de los chicos baleados. Debemos evitar que eso se establezca como algo normal”.

La evaluación de Herrero tiene que ver con las cuatro personas que fueron asesinadas en Rosario en menos de 24 horas, dos de las cuales fueron dos adolescentes de 14 y 15 años baleados en la zona de barrio Triángulo y Moderno, en la zona sudoeste de la ciudad.

En declaraciones al programa “Todos en la Ocho”, la representante de las vecinales agregó: “Lamentablemente, notamos una ausencia del Estado en todos niveles para contener estos problemas, y ya estamos cansados, hartos, de que nos tengan de acá para allá, de reuniones en reuniones con intermediarios, subsecretarios y ministros”.

>> Leer más: Dos pibes de 14 y 15 años, ejecutados a balazos en el Fonavi de Rouillón y Seguí

“Los números muestran una realidad: este año será el más violento en la provincia. Hoy tenemos una reunión con la comisión de Control. Es la tercera reunión a la que asistimos para pedir patrullajes en torno a las escuelas, y todavía no lo conseguimos. Los funcionarios están totalmente alejados de lo que vivimos. Somos vecinos que tenemos miedo de que nuestros hijos terminen de la peor manera”, agregó Herrero.

Añadió: “Hoy, hablando por chat con grupos de otras vecinales de diferentes zonas de Rosario por estos crímenes llegamos a la conclusión de que no iremos más a reuniones para hablar con intermediarios. Pediremos una entrevista con el gobernador. Queremos que empiecen a dar la cara y que nos digan qué piensan hacer con nuestras vidas y qué plan tienen”, subrayó Herrero.

“Son tres años que venimos de reunión en reunión y no recibimos respuestas. Estos encuentros sirven para desgastarnos y hacernos perder nuestro tiempo. Esto último lo consiguieron, pero no nos desgastaron. Estamos más firmes que nunca y queremos hablar con el gobernador, porque esto escapa al Ministerio de Seguridad. Debe tener un abordaje integral de todo el gobierno. No nos resignemos a que nuestro futuro sea cada vez peor”, agregó.