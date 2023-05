Viajes a Carlos Paz: confirman que las empresas ofrecen paquetes a valores acordados

"Estamos pidiendo que estas empresas notifiquen los precios de los contratos cerrados desde la actualidad y hasta el 30 de junio inclusive. Esto tiene que ver con un compromiso de difución de información pública que acordamos con las distintas empresas respecto a los paquetes y precios", explicó.

También aclaró que esta modalidad "es a título orientativo, puesto que no son precios congelados, no es un acuerdo ni regulación, pero sí es una referencia de los paquetes que ofrecen siete empresas y la competencia para con las mismas, más allá de que corresponde a la decisión de cada quien y no implica un marco regulatorio".

Gracias a esta gestión y al impulso y militancia de padres autoconvocados, quienes habían denunciado incrementos superiores al 300% para los paquetes turísticos a Carlos Paz para el 2024, se logró alcanzar un acuerdo.

A modo de ejemplo, aquel viaje que se ofrecía a $350 mil en su modalidad básica, ahora se oscila $143.985 y $189.985 para un paquete de 3 días y 2 noches; $170.985 y $229.985 para 4 días y 3 noches; y $194.385 y $259.985 para la mayor estadía, que consiste en 5 días y 4 noches.

Las empresas que participaron de este compromiso son Auckland, Ragvi, Rostrip, Flecha, Edu Viajes y Súper Tour, cuyas ofertas son de libre acceso desde la página de la provincia.