Viaje de egresados: "Es importante que los padres corroboren lo firmado"

Ante las quejas de algunos colegios contra las empresas, desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor dieron algunas recomendaciones para no dejarse engañar

>> Leer más: Unos 90 egresados aún no pueden viajar a Bariloche y estalló la bronca con la agencia

“El contrato que se firma no es un documento que inventa la empresa, es un modelo que estipula la ley nacional. El proceso debería estar muy cuidado, y estos problemas no debería pasar porque las empresas deberían estar autorizadas por el Ministerio de Turismo de la Nación”, agregó.

Salinas añadió que a pesar del marco regulatorio se siguen radicando denuncias por incumplimientos. “Hace poco tuvimos consultas por empresas que ofrecen viajes a tres años. Eso también constituye una ilegalidad porque cada dos años las empresas deben certificar esa autorización. Si yo contrato a una empresa para un viaje a tres años, y hoy está autorizada nada me asegura que cuando llegue el momento del viaje, esta empresa habrá validado su autorización”, precisó.

“Hay que tomar recaudos. También hay una tranquilidad. La ley estipula que si contratamos con una empresa autorizada tenemos una suerte de garantía que se denomina Cuota Cero. Se calcula el 6 por ciento del paquete básico y es lo primero que se paga. Es una suerte de garantía de que el viaje se va a realizar en cualquier caso”, sostuvo.

Salinas recordó que “antes de esta ley, ocurría que se abonaba durante dos años y cuando llegaba el momento, la empresa se había fundido o desaparecido. La Cuota Cero garantiza que los chicos viajen. Esa cuota va a un fideicomiso nacional que garantiza que ese contingente cumpla con su viaje de estudios. Es importante que los padres sepan que cuentan con esta especie de seguro. Pero lo primero a determinar es que la empresa esté autorizada”.

“Esta situación de que haya contingentes que no puedan viajar hace mucho que no se da. Siempre se denuncian servicios que no se cumplen durante las excursiones o en los hoteles. Cualquier incumplimiento se puede reclamar y exigir resarcimiento. Nos ampara la ley de turismo estudiantil y la de defensa del consumidor. Es importante monitorear todo el proceso”, agregó.