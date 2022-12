Vecinos de Pichincha en alerta ante la inminente apertura de una cantina

Es que a mediados de diciembre aquellos que residen en el radio comprendido por Jujuy, Salta, Santiago y Alvear comenzaron a recibir cédulas de notificación de la apertura del registro de oposición ante el pedido de habilitación de la firma Caracú SRL de una “cantina”, que funcionaría en Alvear 144 (lindero al bar La Bodeguita).

Sin embargo, denuncian zonas grises en el procedimiento. En primer lugar, la época que la Municipalidad eligió para la convocatoria, próximo a las fiestas de fin de año, cierres laborales, de ciclo lectivo y proximidad con las vacaciones, cuando muchas personas priorizan compromisos personales o viajar.

Pero además advierten que la cédula de notificación para el registro tiene fecha 17 de noviembre, y en realidad muchos vecinos la recibieron el 15 de diciembre, un mes después, y con el aviso de que tenían solo 10 días hábiles para manifestarse.

“Cuando pregunté por la demora, la empleada de la repartición municipal que me atendió me dijo que el motivo es que no la podían enviar hasta que el solicitante (Caracú SRL) no terminara de cumplir determinados requisitos. Cuando finalmente la presentaron, la Municipalidad le propuso a la firma postergarlo para el 2023, a lo cual se negaron porque estaban muy demorados”, explicó una vecina que no quiso dar su identidad por temor a recibir amenazas, como ya le ocurrió a otras personas.

>> Leer más: Pichincha quiere "recuperar la vecindad y el descanso"

La mujer entonces puso en duda la intención de los comerciantes de iniciar los trámites justo a fin de año. “Si estaban tan apurados, ¿por qué no reunieron los elementos antes?, ¿por qué esperaron a mediados de diciembre para que el plazo de la oposición cayera justo en una época tan complicada?”, insistió.

El antecedente Esperanto

La situación tiene cierta similitud con lo ocurrido hace más de una década con el polémico boliche Esperanto, cuyo registro de oposición se lanzó en febrero de 2012, cuando los vecinos estaba de vacaciones, y apenas se juntaron 90 firmas.

Tras una serie de denuncias, la Municipalidad se vio obligada a reabrir el registro en abril, oportunidad en la que se cosechó un contundente rechazo, con más de 250 firmas. Eso determinó el abandono del mega emprendimiento por parte del inversor, el asesinado en contexto narco Luis Medina. El caso dio origen a la aprobación de la ordenanza 9204/14, que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones.

En ese sentido, y como ocurrió en aquel momento, la vecina de Pichincha indicó que también solicitó la extensión del plazo para manifestarse, con el fundamento de que “muchos vecinos no fueron notificados, otros ya están de vacaciones y la mayoría está con más trabajo del habitual intentando terminar tareas pendientes antes de fin de año”.

La potencial apertura de la cantina suma otro aspecto polémico a las permanentes denuncias por múltiples trastornos que complican la rutina y el descanso de una zona que es mayormente residencial, que detonaron con la radicación explosiva de cervecerías y bares con servicio en la calle.

Denuncian que funciona de hecho

“Lo extraño es que este mecanismo nunca antes se usó para la habilitación de los más de 100 bares relevados en el barrio y que además la misma la solicitan los mismos propietarios de La Bodeguita, que en la actualidad ya funciona como un boliche bailable”, denuncia uno de los vecinos.

Es más, agrega que el negocio “tiene autorización para tener DJ, por lo que ya está en infracción, y a pesar de las denuncias por ruidos molestos y mala disposición de residuos, nunca fueron sancionados”, advierte tras citar a la titular de la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Carolina Labayrú.

Además, otros indican que “no es difícil imaginar lo que sucederá cuando tengan un permiso tergiversado. Los casi 300 vecinos en condición de oponerse, aunque muchos no han sido notificados, deberían trasladarse hasta el municipio en un tiempo exiguo, antes del fin del año, en una circunstancia que parece hecha adrede para que no ofrezcan resistencia”.

Controles "para que pierda el vecino"

Uno de los vecinos autoconvocados de Pichincha es Wylly Kramp, quien reiteró los desbordes, “la falta total de control y fiscalización, a pesar de una resolución judicial que ordenó al municipio hacer cumplir las ordenanzas". Es más, dijo que "los mecanismos de denuncia están armados para que el vecino pierda”.

“Cuando denunciamos música fuerte a las dos de la mañana, después te informan que los inspectores llegaron a las tres, constataron y no había nadie. Es lógico, porque llegan tarde. Pero no es dejadez, sino que se hace a propósito para que no quede constancia de lo que ocurre”, describió Kramp.

>>Leer más: Dos barrios en jaque por el descontrol de la movida nocturna

Además, agregó que la cantina que se busca habilitar, “ya funciona de hecho y tiene innumerables denuncias por música elevada. Ahora quieren llegar hasta el centro de manzana, lo cual afectaría a 400 o 500 vecinos. Si acceden a la habilitación, se estira la franja horaria hasta las cinco de la mañana. Con la desconcentración de público y demás, vamos a tener gente deambulando hasta las seis de la mañana”, indicó.

Los vecinos hicieron un relevamiento de más de 100 bares de la zona y sus características, información que acercaron el martes al juez civil y comercial Fabián Bellizia, quien instruye la demanda contra la Municipalidad por no ejercer controles de las distintas ordenanzas que regulan la actividad comercial y de nocturnidad.