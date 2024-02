Vecinos hartos: se multiplican los cortes de luz y la EPE se declaró en "estado de contingencia"

Leer más: Piquete de vecinos de la zona sur: hace días que sufren extensos y repetidos cortes de luz

“Vivo en el centro y se cortó la luz hace dos días, nadie viene a solucionarlo. Con mi mamá nos vamos a ir a un hotel aunque no podemos gastar plata porque con el calor que hace estamos a punto de desmayarnos. En el edificio viven adultos mayores, esto no puede pasar. Es una vergüenza”, contó Victoria, una vecina en diálogo con La Capital.

A quienes están sin energía desde hace varios días y no obtienen solución, se le suman los afectados por los nuevos cortes. Ante esta situación, los usuarios realizaron, ante la falta de respuestas, varias protestas callejeras. Las manifestaciones se dieron tanto en los barrios como en el macrocentro.

Los vecinos no solo se indignaron por los cortes de luz, sino que el enojo se exacerbó ante las tarifas que si bien hoy en día son elevadas, seguirán aumentando. Hace una semana el titular de la EPE anunció un nuevo tarifazo. El incremento será para cubrir el costo de distribución pero, una vez que haya precisiones del gobierno nacional, luego se trasladará también el costo de la compra de energía y el impacto de la reducción de subsidios.

Para un hogar que carezca de subsidios nacionales, bajo la categoría de usuario residencial N1, que no consuma más de 400 kw/h mensuales, el aumento será de $ 7.800. Aunque desde la firma evitaron dar porcentajes, sólo por lo que corresponde a la EPE en la factura, un usuario de esta categoría podría pagar un 64% más y rondar los $ 40 mil en el segundo bimestre del año.

Las redes sociales de la EPE estallaron y no pararon de recibir enojos, descargos y reclamos en una publicación de X (ex Twitter), uno de los medios por los que la empresa anunció el "Estado de Contingencia". “Se olvidaron algunas zonas me parece… 37 horas sin luz, ayer me cerraron el reclamo porque estaba solucionado, lo poco que tenía en la heladera a la basura, descansar? Imposible, ni una gota de aire…”, comentó una usuaria.

Embed Prefiero creer que no tienen idea del daño general que están causando. De todo tipo. Salud, trabajo, pérdidas de comestibles que hay que tirar, mentales, familiares, etc. Por favor llamen de urgencia a todos sus empleados aunque estén de licencia para sacar esto adelante. Gracias — Fabian Gallardo (@gallardofabian) February 7, 2024

Embed Juan b justo y Gallini, desde anoche sin luz, pago a tiempo y forma las exorbitantes boletas de luz dos cuotas de 28700,00 pesos y el servicio pauperrimo — elvio piatti (@PiattiElvio) February 7, 2024