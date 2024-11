Vacuna contra el dengue: preocupación en farmacias porque no tienen fecha de entrega

Durante septiembre, las farmacias rosarinas comenzaron a vacunar contra el dengue a las personas que tomaron la decisión de comprar la vacuna en forma privada. El esquema completo, para tener la protección adecuada contra las complicaciones de la enfermedad, consiste en dos dosis separadas por tres meses una de la otra. Al menos, así lo anunció en su momento el laboratorio Takeda . Cuando ya se está cumpliendo ese plazo entre los primeros vacunados crece la preocupación porque las farmacias no tienen stock y por lo tanto no pueden garantizar la aplicación del esquema total ni considerar nuevas listas para primera dosis.

"La preocupación es muchísima porque no podemos cubrir la demanda que tenemos en forma permanente. Al no tener ninguna novedad, noticias, ni poder dar respuestas previsibles se nos complica mucho ", dijo a La Capital Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de Rosario.

Desde el Colegio destacaron que no son ellos los responsables de esta situación. "Sinceramente no tenemos novedades, no hay vacunas y hay que esperar. Nunca nos imaginamos que no iba a haber nuevas entregas", reconoció Jurado.

El problema se repite en farmacias de toda la Argentina.

vacuna dengue farmacias.jpg

¿Se sostiene la protección luego de los tres meses?

La gran pregunta es: ¿superados los tres meses de la primera dosis se mantienen los anticuerpos o se pierde la protección contra los efectos de la enfermedad? De acuerdo a la información que brinda el Ministerio de Salud de la Nación en el manual de vacunación, que contiene los lineamientos técnicos, señala: "En abril de 2023, la vacuna QDenga del laboratorio Takeda fue aprobada en Argentina por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para personas a partir de los 4 años de edad, con un esquema de dos dosis separadas de tres meses. Esta vacuna se comercializa en nuestro país desde octubre del año 2023".

Este lunes, en conferencia de prensa, la secretaria de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, señaló que "respecto a si uno se puso la primera dosis en forma privada y no se pudo poner la segunda porque no consigue en farmacias, el laboratorio (Takeda) tiene estudios publicados de (protección) de un año entre primera y segunda dosis, así que cuando lleguen las vacunas a las farmacias la podrán recibir".

Takeda, por su parte, no emitió ningún comunicado oficial en el que informe los motivos de la demora en las entregas ni mostró esos estudios a los que la funcionaria santafesina hizo referencia.

Por su parte, investigadores argentinos, como Marianela Serradell, doctora en Ciencias Químicas del Centro de Investigación en Bioquímica Clínica e Inmunología del Conicet, dijo: "Se habla de un período mínimo de tres meses, pero la inmunidad se puede extender hasta seis meses. Y esa protección será más alta si la persona ya tuvo dengue o si se colocó la primera dosis luego de la enfermedad".

En los ensayos clínicos, de los que participaron más de 20 mil voluntarios de entre 4 y 16 años en ocho países en donde el dengue es endémico, Qdenga alcanzó una reducción del 84% de las hospitalizaciones por la enfermedad, incluidos tanto los individuos que habían tenido una infección previa como los que no habían padecido la enfermedad, pero con el esquema completo.