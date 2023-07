Una vida independiente para personas con discapacidad es posible

Se trata de un encuentro, no arancelado, especialmente enfocado en discapacitados intelectuales y en personas con Síndrome de Down, dirigido especialmente a familias, personas con discapacidad o estudiantes y profesionales. La Capital dialogó con la fundadora de Aisdro, Marisa Bollatti. La entidad nació hace 26 años y está conformada con familias rosarinas con personas con este síndrome que van desde los meses de edad a la juventud (los mayores de edad son los menos)

"Quienes somos familiares de personas con Síndrome de Down nos cansamos de escuchar frases como 'no estamos capacitados para recibirlos' o él o ella 'no es para este lugar' o 'esta actividad'. Acompañarlos es una carrera de obstáculos y la autonomía se logra con ayuda de los afectos cercanos, de los profesionales y el Estado, si no nos quedamos en normas y palabras bonitas y nada más", señala Bollatti.