Un incendio en una vivienda de pasillo causó ayer una auténtica conmoción en la zona sudoeste de la ciudad. Es que un desperfecto eléctrico provocó el fuego en una humilde casa en Doctor Riva al 3600, donde viven cuatro familias con ocho chicos. Por la ayuda de los vecinos y la asistencia de los bomberos, por suerte no hubo que lamentar víctimas personales, ni tampoco lesionados, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Durante el tenso episodio, los moradores se encontraban dentro del inmueble y pudieron salir del mismo por sus propios medios, sin heridas de consideración.

Según los testimonios iniciales, el incendio se desató porque se prendió fuego un cable de energía eléctrica sobre un colchón de la hermana de Lourdes, la dueña de la vivienda. En ese angustiante momento, se sintió un grito que alertó al resto de los habitantes de la casa sobre el incendio en la habitación.

Tanto Lourdes como su esposo y su hermano, todos viven en esa vivienda al fondo de un pasillo, intentaron sofocar y controlar sin éxito el incendio en el colchón, pero no consiguieron el efecto pretendido.

"Mis dos hijos estaban en una de las habitaciones de atrás, y ahí me di cuenta de que se iban a prender fuego si yo no agarraba y sacaba el colchón", contó Lourdes.

"Entonces traté de sacar el colchón encendido al patio. En ese momento, el fuego no me importaba, y pensé: «mis hijos tienen que salir vivos». Me parecía que había mucho humo en esos ambientes, y que mis hijos podían quedar intoxicados", relató con señales de perceptible aflicción.

En esa acción, cuando la mujer logró sacar el colchón y la garrafa al patio, ya era tarde. "Tomé coraje y saqué el colchón, mientras mi nene se quemó todo el pie. Y cuando miro para atrás veo que el colchón dejó rastros por todos lados y se prendió fuego todo", comentó Lourdes.

Y exclamó entre lágrimas: "Lo material lo perdimos porque se prendió fuego todo, lo perdimos todo".

Muchos chicos

"En esta casa hay muchos chicos y son todos familiares. Los chicos comenzaron a gritar mucho, había mucho humo, y no podíamos respirar bien", confió Lourdes. "No sé cómo, pero empecé a pedir ayuda a los gritos y entre los vecinos y la llegada de los bomberos lograron controlar el incendio", recordó.

Y agregó: "Fue muy importante lo de los vecinos porque sacaron los chicos de mi casa y les dieron contención".

En esa casa viven cuatro familias, todos parientes. Ese núcleo está conformado por ocho adultos y ocho chicos, de entre 2 meses y 16 años. Con la ayuda de los vecinos y el arribo de los bomberos, todos los menores lograron ponerse a salvo del fuego.

Luego del incidente, los investigadores iniciaron rápidamente las pericias para establecer el motivo del incendio. De acuerdo a lo relatado por los vecinos, el problema se habría originado en un cable de energía eléctrica que derivó en llamas que tomaron un colchón en una de las habitaciones.

El fuego dejó un panorama realmente desolador, porque esta familia perdió todo lo material. Necesitan apoyo para poder reconstruir la casa y recuperar lo perdido. Para quienes puedan colaborar con la familia, hacen falta colchones, ropa, zapatillas, frazadas, y el teléfono de contacto es 341-6121521.