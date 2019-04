Un trabajo profesional y muy poco recordado

Omar Di Benedetto integra el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Rosario. Durante el conflicto fue enfermero en el Hospital Civil Militar de Puerto Argentino, donde compartió el trabajo con tres de las mujeres que fueron parte de la guerra. "Ellas aportaron un trabajo sumamente profesional, eran instrumentistas quirúrgicas, esterilizadoras; nos enseñaron, particularmente a mi me enseñaron muchas cosas. Pero durante mucho tiempo su historia quedó olvidada", advierte el ex soldado que el próximo jueves, en la ciudad de Salta, se reunirá por primera vez con sus compañeros de la "Sala de Infecciones" del hospital de Puerto Argentino.

Di Benedetto recuerda que de ese grupo participaban tres mujeres, dos instrumentadoras quirúrgicas y una esterilizadora, que trabajaban cuerpo a cuerpo con los cirujanos en aquellos días trágicos de 1982.

"Yo fui ayudante de ellas. Hacían el mismo trabajo que los varones, aportaron un trabajo muy profesional, indispensable en el área de la salud", advierte Di Benedetto.

No obstante, reconoce, su trabajo aún permanece en la sombra. "Durante mucho tiempo no las querían reconocer como veteranas de la fuerza", señala el ex combatiente. ¿Las razones? Eran mujeres, del sector de la sanidad, algunas también eran voluntarias.

Lo cierto es que se trata de una deuda aún pendiente, 37 años después.