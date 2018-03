Un rugbier golpeó a su novia y explotó el repudio

Según fuentes de la Fiscalía, en su testimonio la chica aportó datos e incluso el propio video que se viralizó este fin de semana, así como fotos de las lesiones que le dejaron los golpes. Por las redes sociales también circuló una imagen de la joven mostrando un moretón en su oreja izquierda.

Todo ese material será relevado ahora por el personal médico forense porque al ser entrevistada (varios días después de la denuncia original) las lesiones ya no eran constatables. Y se le practicarán nuevos exámenes.

La investigación apuntará también al video aportado por la chica, donde entre fuertes ladridos de un perro se escuchan un diálogo tremendo y golpes dentro de una habitación. El golpeador se ve fugazmente desnudo.

video rugbier golpeador

El resto de los datos que aportó la joven "se mantienen en reserva para la investigación", aclararon en Fiscalía, que ahora espera la comparecencia de otros testigos, además de la madre.

Las imágenes que se replicaron muestran al presunto agresor, apodado Pasta, mientras golpea a la chica, que logra grabar unos segundos de la violenta situación. En ella se escucha llorar a la joven y preguntar una y otra vez qué hizo para merecer los golpes, y por qué borró unas "conversaciones" con "ella", en obvia referencia a una mujer. Martín O. repite la frase "Tomátela, inmunda, tomátela, no te quiero ver nunca más".

En las redes al agresor se le atribuye alguna vinculación con un boliche, desde cuyo Facebook sugestivamente fue negado. "Repudiamos todo tipo de violencia y aclaramos que Martín O. no es dueño ni tiene relación societaria con Pulpo/Pulpería", aclararon.

A tres días del 8 M, nada pudo ser más inoportuno. Así, las redes se inundaron de repudio. "Un violento más, pero ya no más impunidad. ¡Las mujeres no nos callamos más!", "El 8 marchamos para que este forro de Rosario no le pegue más a ninguna"; "Este es Martín O., golpeador de mujeres".

