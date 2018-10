Un objetivo inicial que "se cumplió con creces"

Según narró la presidenta de la Fundación Segunda Etapa, Alicia Coppo, hoy el objetivo de integración que dio origen a la iniciativa de los bailes, se cumple con creces. "No sólo vienen los jóvenes con discapacidad, también hermanos y primos con sus amigos". Además, no pasó por alto que el marco lo pone una nueva mirada social sobre el tema, con Santa Fe como botón de muestra.

"Ahora hay mucha receptividad por parte de la sociedad, cosa que antes no existía", dijo y aclaró que no todo aún está saldado al respecto. "Nosotros viajamos todos los años a distintos lugares turísticos en viaje de estudio y nos pasó que Mendoza no tuvo la misma apertura que otros lugares", relató. Así, enumeró los momentos más ásperos: "Te dicen que no hay lugar, mientras se ven las mesas vacías".