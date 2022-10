Un festejo inclusivo donde todos juegan, ríen y crecen

El programa municipal Yo También Juego cumplió 10 años de vida y lo celebró este viernes en la ex Rural con instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Fueron ingresando al pabellón A con sonrisas y marcada alegría . En grupos. Caminando como hormigas y destilando brazos al viento. Cerca de mil integrantes del programa municipal Yo También Juego desataron un carnaval en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Sociedad Rural). No era para menos . Celebraron este viernes los 10 años de vida envueltos en felicidad. La jornada fue tan emotiva como recreativa y educativa.

25 instituciones que trabajan con personas con discapacidad desde el ámbito público, privado, educación y de salud vivieron una fiesta. Chicas y chicos de todas las edades compartieron un instante mágico para ellos. El proyecto no para de crecer y potenciar almas. De hecho, tiene sus raíces en el polideportivo 9 de julio , que además cuenta con la primera pileta climatizada inclusiva del país.

En el festejo dio también el presente una delegación de Villa Gobernador Gálvez. Mientras que como referentes de la Secretaría de Deporte y Turismo estuvieron participando del evento, el secretario Adrián Ghiglione; la subsecretaria, Noel Martino; la directora de Deporte comunitario, Carla Fiorentini; el subdirector Marcelo Dell Elce; el coordinador del programa, Marcelo Arimany; y la directora de Discapacidad, Adriana Ciarlantini.

Hubo una variada cantidad de juegos donde el Judo social, que es un programa de deporte comunitario municipal, fue uno de los grandes atractivos debido a que los chicos y las chicas experimentaron en carne propia la disciplina marcial. La acrobacia en tela también aportó lo suyo con gran concurrencia y alegría.

yo2.jpg Los chicos de diversas instituciones disfrutaron de una jornada marcada por la felicidad.

La cita fue la excusa perfecta para darle un abrazo a las 25 instituciones que aportan su granito de arena en este programa municipal como: Abriendo Caminos, Instituto Alas, Centro Amorinis, Instituto Cire, Centro El Limoreno, Escuela 2006, Escuela 2010, Escuela 2004, Escuela Gurí, Escuela Etnade, Instituto Giros, Centro Cefi, Instituto Crecer, Instituto Neuropático, Centro Mandala, Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, Proyecto Natación Terapéutica, Centro Rayuelas, Instituto Santa Cecilia, Centro Trayectoria, Centro Un Mundo Posible, Centro Virgen de Lourdes, Centro El Cruce y Programa Trato Digno.

El plus fue cuando desde la organización le rindieron un cálido reconocimiento a diferentes profesores que son clave en sus roles. Pero en especial a Yamila Jure. Un ejemplo de resiliencia que forjó su recorrido desde alumna hasta ser profesora en la actualidad.

yo8.jpg Yamila Jure recibió una distinción parte de las autoridades de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad.

“Tengo una discapacidad de nacimiento fruto de una falta de oxígeno que tuvo mi mamá. Como consecuencia de eso tengo una discapacidad motora motriz que se llama hemiparesia y me compromete todo mi lado izquierdo. Pero más allá de eso, se puede de todas maneras progresar. Con otros tiempos, pero se puede”, describió la joven de 26 años y que no solo se emocionó sino además que le hizo derramar a más de uno una lágrima fruto de su historia de vida.

Todos disfrutaron. Jugaron. Rieron. Compartieron un instante maravilloso dentro del pabellón A del recuperado espacio de la ex Rural. La banda Jarana Paraná le puso el broche al encuentro que congregó a casi mil personas, ya que hicieron mover de manera espontánea a los presentes con sus ritmos.

yo1.jpg Docentes y algunos familiares acompañaron a los chicos y a las chicas en este especial festejo.

“Me gusta ir a la escuela, cantar y bailar”. “Yo también puedo bailar”. “Yo también puedo leer y escribir”. “Yo también me baño y me cambio solo”. “Yo también cocino”. “Yo también me río”, fueron algunas de las frases que los protagonistas de historia de superación dejaron grabada sobre cartelitos colgados como flores que destilan además un perfume inclusivo en esta enorme comunidad, que día a día escribe una maravillosa página de superación en sus respectivas vidas.