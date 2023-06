Tres días de diálogo internacional entre las humanidades y otras ciencias

"No, no está bien. Está mal" expresó Kornblihtt durante el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Senadores, en debate con la senadora radical por la provincia de Tucumán Silvia Elías de Pérez.

También estará cerrando este encuentro, el biólogo molecular, genetista, científico y profesor universitario Alberto Kornblihtt , al que se supo llamar "el Messi de la ciencia" y que hizo famosa la frase "No, no está bien. Está mal" (con la adhesión de la frase "Una pasión argentina por la ciencia (y por el arte y la política, título de unos de sus libros).

La frase la expresó Kornblihtt durante el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Senadores, tras la media sanción por parte de los Diputados. Cruzó en ese momento en un debate áspero a la senadora radical por la provincia de Tucumán Silvia Elías de Pérez. Él defendía la técnica de abortar ante la inviabilidad del feto y la senadora comparó este hecho con abortar a un sujeto con Síndrome de Down y lo acusó al de estar a favor del aborto como "método eugenésico", ante lo cual Kornblihtt le aclaró a la senadora que un síndrome no es una enfermedad y que el aborto no se recomienda, que él estaría en contra de que se recomiende y que el aborto es una práctica no grata para una mujer.