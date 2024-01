Transportistas de carga de Rosario irán a la Justicia por la tasa vial: "Es inconstitucional"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el empresario del transporte señaló que “hasta ahora” no habían obtenido respuesta. “La tasa no se implementó porque las estaciones no saben cómo reintegrar el dinero el municipio. Estamos en un país que tiene una presión impositiva que no da para más, con un gobierno que quiere generar empleo sin carga impositiva y acá el municipio quiere tapar su ineficiencia con el bolsillo del ciudadano común”.