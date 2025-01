Tragedia en la costanera: suspendieron la licencia de conducir al joven que mató a dos mujeres

Carlos Torres, titular del organismo provincial, sostuvo que “ más allá de como siga la causa penal en torno a López, de la cual no se sabe cómo puede terminar, lo importante era asegurase que esta persona no vuelva a conducir. Por eso la suspensión es por tiempo indeterminado”.

“Eso nos interpela y nos hace trabajar para tener un protocolo de alertas tempranos para casos como éste, donde tenemos la obligación de detectar a estos transgresores de las normas y que terminan en lo que pasó con la familia de Córdoba”, subrayó Torres.

accidente pte roca03a.jpg El Peugeot 206 quedó destrozado en la costanera central. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Titular de la APSV aseguró que desde el gobierno van a elaborar una modificación del Sistema de Juzgamiento de Infracciones de Tránsito de la provincia. “Estamos trabajando para tener en ese sistema alertas tempranas, con información de conductores que transgreden las normas en forma reiteradas, y contactar a los juzgados de faltas que intervinieron en esas infracciones previas para alertarlos y que estén atentos. Tenemos que llegar antes de las tragedias”.

“Por ahora, nos aseguramos que esta persona no vuelva a conducir, más allá de que la justicia pueda determinar que quede en libertad condicional queremos estar seguro que no vuelva a conducir por tiempo indeterminado hasta que se vea como sigue la causa judicial. Tenemos que repasar todos los antecedentes y en su debido momento lo evaluaremos si puede o no conducir”.

La tragedia en la costanera central

Agustín López está detenido con prisión preventiva e imputado como responsable de doble homicidio simple con dolo eventual.

Según la acusación de Fiscalía, el joven manejaba su Peugeot 2006 más de 120 kilómetros por hora por el túnel Presidente Illia y al llegar al cruce con Roca perdió el control del robado y arrolló a Tania Gandolfi y su hija Agustina García, Ambas murieron en el acto.

El siniestro vial sucedió el martes 21 de enero alrededor de las 21.30 y causó profunda conmoción en la ciudad. Es que las víctimas pertenecían a una familia de Córdoba que había llegado a Rosario para disfrutar de unas vacaciones.

Cuando el auto conducido por López les pasó por encima, Tania y Agustina estaban junto a Diego, esposo y papá de Agustina, y Victoria García, de 6 años, la más chica del grupo familiar. Diego y Victoria salvaron la vida casi de casualidad. La nena fue alcanzada parcialmente por el auto, pero afortunadamente sufrió lesiones leves. Su papá salió ileso.