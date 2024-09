Tos, resfrío y alergias: ¿por qué este año duran tanto los cuadros respiratorios?

"Estoy congestionada hace más de dos semanas". "No dejo de toser, ya no sé que tomar". "Me levanto con picazón en la garganta y me acuesto igual, un desastre". Estas son algunas de las frases que se escuchan por estos días entre los rosarinos, afectados por distintas virosis o alergias. ¿Duran más que antes los cuadros respiratorios? ¿Hay virus más resistentes? ¿Qué dicen los especialistas?