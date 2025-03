Taxistas contra Uber en la Terminal: "Competir a través de controles es iluso"

La edila respaldó la primera respuesta del intendente Pablo Javkin ante la manifestación en Córdoba y Cafferata, donde los conductores retuvieron a algunos automovilistas bajo sospecha de hacían viajes contratados por plataformas no autorizadas. En este sentido, la funcionaria concluyó que la salida del conflicto pasar por "elevar la calidad de la atención y el servicio público".

"Después de ver la escena patotera en la Terminal, ¿por qué la gente se va a querer subir a un taxi? ", preguntó la dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en un reportaje con LT8 . Más tarde aclaró: "No puedo calificar a todo el sector por cinco o seis violentos.

Luego de los disturbios de este lunes en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, la máxima autoridad del Concejo insistió en que no vale la pena hacer operativos de tránsito para desalentar el uso de Uber . "¿En serio quieren que el Estado utilice recursos para controlar a laburantes que están tratando de ganarse un mango con su auto y una aplicación?", comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1901945095294795815&partner=&hide_thread=false #ElPrimero I @mariuschmuck_: aval a la decisión de la @MuniRosario de ir con dureza contra los taxistas que protestaron en la terminal de ómnibus y pararon autos con el fin de "cazar" a los Uber. pic.twitter.com/135aYdMAER — LT8 am830 (@LT8am830) March 18, 2025

Schmuck sostuvo que las plataformas digitales no autorizadas en Rosario son un "fenómeno mundial". En cuanto a la idea de desplegar agentes municipales de manera preventiva, concluyó: "No podemos estar parando por la ciudad a todos los privados que creemos que sean Uber".

>> Leer más: El municipio irá con "dureza" contra los taxistas que protestaron en la terminal

Por otra parte, la presidenta del cuerpo deliberativo se lamentó por la protesta de los choferes en Cafferata y Santa Fe. "Están pagando justos por pecadores. Este conjunto de violentos nada tiene que ver con la mayoría de los taxistas", señaló.

taxistas uber.png En la estación Mariano Moreno quedaron carteles contra las plataformas no habilitadas.

En segundo lugar, la concejala radical apoyó el anuncio de denuncias del municipio contra los manifestantes que fueron a interceptar vehículos particulares a la Terminal. De acuerdo a su análisis, un chofer tiene esa reacción "no puede ser conductor de un servicio público".

La diferencia entre Uber y el servicio de taxis

Frente a un conflicto que no parece tener solución, la edila opinó que la competitividad de los taxistas "no va a mejorar si no mejora la calidad del servicio y abandonan la actitud violenta". A la hora de la comparación, subrayó que Uber y Didi son elegidas por "la mayoría de los pibes" porque "sale más barato" y ofrecen "confort".

Finalmente, Schmuck ratificó que mantiene el diálogo abierto con los representantes de peones y dueños de licencias del servicio público. En cuanto a las posibles mejoras, propuso: "Sentémonos a discutir aún más la flexibilidad de la tarifa".