El municipio irá con "dureza" contra los taxistas que protestaron en la terminal

La denuncia que el intendente Pablo Javkin anunció contra los taxistas que protestaron frente a la terminal de ómnibus promete "dureza y contundencia" en su contenido. No sólo por la identificación de quienes participaron exigiendo mayores controles "anti Uber" al municipio , sino por la tipificación de las contravenciones. "Buscaremos lo máximo establecido a quienes prendieron fuego en la mitad de la calle, cortaron el tránsito (sobre Santa Fe y Cafferata) y salieron a frenar autos buscando pasajeros de aplicaciones no habilitadas", adelantó una fuente del Ejecutivo. En la tarde de ayer se ordenó un relevamiento de las videocámaras para identificar a los autores de estos hechos. En concreto, este martes se analizará si lo detectado cuadra como delito de acción penal, amén de sanciones el Código de Convivencia y a su vez en el régimen de licencias de taxis.

Pero lo que pintaba para una protesta sin incidentes derivó en un cúmulo de hechos que provocó la reacción del propio Javkin. Los manifestantes bloquearon y retuvieron autos particulares en Santa Fe y Cafferata bajo la presunción de que eran Uber. "En pocos minutos detectamos tres, y ¿el municipio no puede fiscalizarlos?", se preguntó uno de los manifestantes mientras exigía que las autoridades municipales de Control fiscalicen a los conductores cazados. "Que les pidan los documentos. Uno dice que trajo a un familiar, pero que lo demuestre", exigió otro manifestante. La bronca también se tradujo en el corte de tránsito, y la quema de cubiertas en plena calzada.

Lo que tensó aun más la cuerda fue el fuerte operativo policial que se montó para prevenir desmanes. Decenas de móviles policiales arribaron al lugar, y las tropas de infantería se formaron en posición. Otros esperaron en las adyacencias una orden para actuar. La cantidad de uniformados enardeció aun más a quienes se quejaban en la calle. Y no faltaron las acusaciones de los dirigentes de "exceso policial", para emparentarlo con los métodos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Patoteros

Desde un Centro Cuidar de barrio Ludueña, Javkin se refirió a lo que más temprano se había vivido en torno a la terminal. “Yo hablo mucho con los taxistas. Y no son eso, en general no son patoteros y he visto imágenes desagradables”, dijo el intendente, para agregar: "Lo que me queda claro es que lo de hoy no tiene nada que ver (con reclamo contra apps ilegales). Obviamente hay preocupación y hay competencia desleal con el precio, y siempre estaremos del lado de la legalidad, y eso implica terminar con el patoteo y los cortes de calles. Creo que es un error identificar a eso con los taxistas”.

Renglón seguido, el titular del Palacio de los Leones adelantó que a raíz de esta protestas "los vamos a denunciar porque tiene que ver con amenazas y delitos que nada tienen que ver con el gremio de taxis y trabajadores. Haremos las denuncias porque los responsables son fácilmente identificables. Se trató de un grupo reducido”, afirmó. “Vamos en camino a defender las app legales, que haya varias, a publicitarlas y establecer controles sobre la actividad”, enfatizó.

Tres frentes de acción

A lo largo de la jornada el municipio se estaban recolectando imágenes de la videocámaras. El intendente solicitó dureza y contundencia con el correlato de acciones penales en la Justicia. Un tema a analizar es que la configuración debe ser compatible con una infracción o varias infracciones al Código Penal y constituir delito, sin perjuicio que sea la Justicia la que lo determine.

La instrucción está dada puertas adentro del Palacio de los Leones y se analizaba hasta la noche la información con las actas de los funcionarios y las imágenes de los hechos. Pero además, en el ámbito de la Justicia de Faltas del municipio, el procurador general presentará este martes las denuncias de las infracciones al Código de Convivencia que se han constatado.

Pero hay reserva de una tercera acción que está relacionada con el régimen sancionatorio de los titulares de licencias de taxis y todas la medidas que les podría caber. Aquí la autoridad de aplicación es la Secretaría de la Movilidad.

La respuesta de los taxistas

El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, le pidió al intendente "que se siente a encontrar soluciones posibles con diálogo y con el Concejo también. Le estamos dando soluciones. Queremos que las app ilegales no estén en las paradas de taxis. Con eso nos defendemos. Que se siente y hable de eso, que no diga que nos va a amenazar”, afirmó.

“No patoteamos a nadie, siempre apostamos al diálogo. Pero cuando pasó un fin de semana bravo donde hicimos un viaje cada una hora, cuando antes el fin de semana era fuerte, y encima nos cargan y descargan en la cara, como se demostró hoy, da impotencia y uno defiende su fuente de trabajo”.

A su vez dijo que los 90 vehículos secuestrados por trabajar con las app ilegales en lo que va del año “no alcanza. Es uno por día en el año, es poco, no alcanza, en diez minutos paramos tres. Queremos operativos de prevención, que no vengan a las paradas de taxis”, dijo, y le envió un mensaje al intendente: “Le aseguro a Pablo que no vamos a morir de rodillas, sino de pie”.

En esta línea se pronunció de la Cámara de Mujeres Taxistas Natalia Gaitán. "Hemos llevado a cabo un corte de protesta debido a la falta de control sobre la clandestinidad en nuestro sector. Nuestra actividad se ve gravemente afectada por la poca cantidad de controles. Pedimos empatía y acción urgente para abordar esta situación", señaló,y solicitó una reunión con autoridades municipales para "discutir soluciones efectivas para proteger nuestros medios de vida".

El referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), Mario Cesca, señaló que "el Estado se borró y lo mira por TV. Advertimos a las autoridades que la situación se iba a desbordar y los dirigentes nos hacían quedar como payasos. Acá hay una decisión política de destruir al taxi, pero no lo dicen. Blanqueamos la situación, que digan la verdad y nos permitan tener la libertad. Si no quieren un servicio público de taxis, que nos liberen de los impuestos, de la relación de dependencia con los peones, de ser monotributistas. Los que compiten con nosotros no tienen nada. Nos piden competir en desigualdad de condiciones. Que se definan. Uber no se deja meter la mano en los bolsillos, los pasó por arriba a todos. Les molesta que vayan a quemar gomas pero de la patoteada que les pasan por delante a los taxis todos los días no dicen nada", se explayó.

A su vez, el titular del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), José Yannotti, también se refirió a la protesta en la Terminal. "A veces, en la desesperación no se toman decisiones correctas. Cortar calles y frenar a los colectivos de larga distancia no nos parece lo mejor, son actitudes patoteriles. Por eso no participamos de esta medida. Tenemos instancias de diálogo con el municipio, a Uber y Didi no les conviene trabajar legalmente. El reclamo es justo pero no es la forma hay instancias democráticas para hablar. Hay que hacer un mea culpa porque la actividad taxista ha sido descuidada, se han perdido choferes pospandemia. La gente llamaba a los radiotaxis y no había respuesta. Ahora están llorando sobre la leche derramada y les dio a estas app la posibilidad de tener un desarrollo que es imparable y es la preferencia de la gente. Es muy difícil combatirlo e ir contra el bolsillo de los rosarinos", remató.