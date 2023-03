Suspenden la actividad deportiva, pero las clases continúan

Las ligas decidieron atrasar partidos o directamente no realizarlos ante la ola de calor que abrasa a la región

La duda comenzó a circular luego de que el gobierno provincial recomendara oficialmente la suspensión de las actividades deportivas , en modalidades de entrenamiento y competición, “en virtud de las temperaturas extremas pronosticadas para este fin de semana”. Y que aconsejara que en los casos de que no fuera factible la suspensión, las actividades “se reprogramen para evitar los horarios de mayor calor ”.

Además, el Comité Ejecutivo de Litoral, que aglutina a varias entidades de rugby, emitió un comunicado en el que advierte que “debido a la alerta amarilla por altas temperaturas y, con el fin de prevenir y salvaguardar la salud de nuestros jugadores, establecemos que los partidos sean reprogramados para comenzar a partir de las 18”.

A su vez, aclararon que “los clubes que no puedan cumplir con esto debido a la inexistencia de infraestructura necesaria, como luces o falta de acuerdo entre ambas partes, recuperarán la fecha sábado 9 de abril (Semana Santa)”.

En este contexto, surgieron los rumores de una posible suspensión de clases que fueron rápidamente desmentidos por fuentes oficiales.

Las clases no se suspenden

“La única posibilidad que existe de que se suspendan las clases por el calor es si hubiera problemas de infraestructura, como la falta de agua o de luz”, indicaron fuentes gubernamentales.

La falta de inversión en infraestructura escolar es una preocupación y, según la estación del año, se refleja en los distintos problemas que aparecen.

El último relevamiento realizado por el gremio que agrupa a los docentes de las escuelas estatales (Amsafé) dio cuenta de la situación de algunos establecimientos donde la provisión de agua es escasa, en otros falta ventilación cruzada, mientras que existen instituciones que no tienen ventiladores o no funcionan porque no los pueden enchufar.

En este marco, desde el gremio solicitaron al Ministerio de Educación que garanticen las inversiones necesarias para “que cada edificio escolar tenga lo necesario para el desarrollo de las actividades”.

A renglón seguido, exigieron expresamente la “suspensión total o parcial del dictado de clases en aquellas escuelas que no estén mínimamente preparadas para enfrentar la actual ola de calor”.

Récord histórico

El Servicio Meteorológio Nacional emitió un informe donde explica que en varias localidades del centro este argentino durante este mes hubo temperaturas que superaron al récord histórico. En esta época la temperatura máxima media fue excepcionalmente alta alcanzando los 40º, algo totalmente inusual, con valores de entre 8 y 10 grados por encima de lo normal para marzo.