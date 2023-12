Transporte interurbano: vaticinan un aumento del 60% antes de fin de año

Desde la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros aclararon que ese porcentaje "no llegará a cubrir la inflación anual".

“Estamos expectantes. Tenemos noticias de que el decreto de aumento está redactado y que está a la firma de las autoridades. Este es un aumento que venimos pidiéndole a la provincia desde septiembre cuando fue la devaluación . No lo conseguimos con la administración anterior y le planteamos a la nueva gestión la problemática del sector”, afirmó el empresario.



“De todas maneras, el transporte interurbano empieza a caer en esta época del año, porque no hay estudiantes y bajan otras actividades. Enero siempre es el mes más bajo para nuestras empresas”, expresó Isacson, quien aseguró que el compromiso de las autoridades de reactualizar la tarifa se dará antes de que termine el año.

“La realidad es que nos está costando pagar el gasoil. Ese fue el planteo que hicimos ante las autoridades. Creo que fuimos escuchados. En lo que va del año hubo dos aumentos de tarifas del 20 por ciento. Con este próximo de 60 viene de octubre. No cubrirá el cien por ciento de la inflación”, añadió.

Finalmente subrayó que “las empresas recibían una parte importante de subsidios de Nación y Provincia y no sabemos qué sucederá con eso. Creemos que los subsidios no caerán de un día para el otro porque eso generaría un impacto enorme, pero no tenemos hasta ahora ninguna respuesta oficial”.