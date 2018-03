La ordenanza 8.280/2008 garantiza, según consta en ella, "el derecho al acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidades usuarias de perros de asistencia a cualquier lugar público, de atención al público, a lugares privados de acceso público y a todos los transportes públicos de pasajeros en el ámbito de la ciudad de Rosario".

Sobre ello, la directora de Discapacidad de la Municipalidad, Adriana Ciarlantini, afirmó que el caso de Brisa, que contará con una perra de servicio, será el primero en la ciudad que implique la ayuda de un animal a una persona con discapacidad motriz.

Además, destacó la necesidad de saber que "los perros de asistencia no son mascotas, sino que van acompañando a la persona como cualquier otro elemento de apoyo".

"La gente tiene que entender que es un perro que está asistiendo a la persona, que si se molesta o se interfiere con esto se puede llegar a causar un problema o un daño a esa persona con discapacidad", amplió, a la vez que remarcó que "siempre hay que pedir permiso al usuario para saber si uno puede mantener un contacto con el animal".

Si bien aseguró que, por el momento, no han tenido notificaciones sobre el incumplimiento de la norma, Ciarlantini dijo: "Los perros pueden ingresar a cualquier comercio o transporte porque están entrenados para comportarse. No van a hacer ningún problema porque su entrenamiento no se los permite".

"La gente tiene que estar tranquila porque el animal está certificado en un registro de la ciudad donde todos los años su dueño debe presentar un certificado veterinario con el correcto estado de salud del animal. Tiene una identificación que implica que está entrenado para comportarse", concluyó.