Se abrió la inscripción Medio Boleto Terciario y Universitario: cómo solicitarlo

Para hacerlo deberán completar la solicitud en rosario.gob.ar. Luego de aprobada la solicitud (vía mail), se podrá activar el beneficio local en de las Terminales Automáticas Sube (Tas) consultando sus ubicaciones en la web de SUBE. En Rosario y alrededores hay más de 200 puntos Tas.

Cómo tramitar el alta

En caso de gestionar por primera vez el beneficio, el primer paso es adquirir y registrar la Sube a nombre del solicitante. Es un proceso de autogestión que se realiza en la web de Sube.

El segundo paso es ingresar a rosario.gob.ar y completar el formulario. En caso de cumplir con los requisitos, el usuario recibirá un email confirmando el proceso de acreditación. Tras ello, se debe esperar 72 horas hábiles para acercarse a una Tas con la tarjeta para activar el beneficio.

Cuáles son los requisitos

La ordenanza 9.259 enumera los requisitos para solicitar el beneficio del Boleto Terciario y Universitario. Entre ellos se encuentra ser alumno regular de carreras de grado no inferior a dos años y no poseer sanciones disciplinarias durante el cursado. Además, los universitarios deben haber aprobado dos materias en el año académico anterior y los terciaron no deben tener materias adeudadas el año anterior.

El formulario, con carácter de declaración jurada, deberá incluir los bienes de propiedad familiar, siendo condición tener solamente vivienda única. Tampoco se puede solicitar si se posee otro título terciario o universitario y los ingresos familiares no podrán superar dos salarios básicos de Empleado de Comercio en su Categoría B.

También se debe residir en Rosario a más de 15 cuadras del establecimiento educativo, entre otros.

Qué pasa si la pierdo o sufro un robo

En caso de robo, extravío o deterioro del plástico los beneficiarios deben dar de baja la tarjeta en la web de Sube y adherir el número de la nueva tarjeta para darle el alta. El beneficio se traspasa automáticamente y debe ser activado en una TAS.

Boleto Educativo Provincial

Cabe recordar que aquellas personas que tengan aprobado el Boleto Educativo que beneficia con dos viajes gratuitos diarios, estos serán los primeros en ser usados y posteriormente el Medio Boleto Terciario y Universitario de la Municipalidad de Rosario.

Para consultas y registración de tarjetas se encuentran habilitados las Unidades de Gestión SUBE:

Terminal de Ómnibus. Lunes a viernes de 8 a 16

CMD Centro Antonio Berni (Wheelwright 1486). Lunes a viernes de 8 a 16

CMD Norte Villa Hortensia (Warnes 1917) lunes a viernes de 8 a 16

CMD Noroeste Olga y Leticia Cossettini (Provincias Unidas 150 bis). Lunes a viernes de 8 a 16

CMD Oeste Felipe Moré (Pte. Perón 4602). Lunes a viernes de 7:30 a 15:30

CMD Sudoeste Emilia Bertolé (Av. Francia 4435). Lunes a viernes de 8 a 16