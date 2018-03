La provincia de Santa Fe pondrá en marcha un proyecto educativo innovador, con acciones aplicadas en forma conjunta que abarcan el abordaje interdisciplinar por proyecto; dispositivos para mejorar aprendizajes de lectura y matemática y alfabetización digital; sumados a la libreta digital. Si bien estas determinaciones se estaban ya implementando en forma separada, se pondrán en juego conjuntamente para potenciar los resultados.

"Hemos decidido aplicar en 50 escuelas una política integrada de innovación educativa, acciones estratégicas que ya estamos desarrollando en diferentes escuelas de todos los niveles y que cumplieron su objetivo de elevar los niveles de aprendizaje en distintas áreas de conocimiento", explicó la ministra de Educación, Claudia Balagué.

"Lo que vamos a hacer este año es agrupar esas acciones innovadoras, muy valoradas por especialistas y por los docentes que las llevaron adelante en sus clases, y desarrollarlas articuladas unas con otras en escuelas de todos los niveles de la escolaridad obligatoria", agregó la funcionaria.

Además, estas escuelas serán las primeras en implementar del primer a último curso la libreta digital, y serán evaluadas a través de un modelo amplio diseñado con el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de Unesco, que hará una mirada más abarcativa de los elementos que hacen a la calidad educativa, por el interés que prima en América Latina de contar con experiencias que transformen las prácticas educativas y replicarlas en otro países de la región. Para Santa Fe, la mirada externa de un prestigioso organismo, permitirá monitorear los avances y consolidar los procesos de mejora de los aprendizajes.

Una de las acciones de este modelo innovador de la política educativa santafesina es el aprendizaje por proyectos, que prioriza el estudio de determinados temas de la realidad cercana a los estudiantes, integrando las asignaturas tradicionales, y no a través de ejercicios aislados y abstractos de una disciplina en particular. "Así, por ejemplo, si en la escuela se planifica trabajar 8 de marzo, el día de la mujer, se ponen en juego conocimientos de la lengua, de lenguaje audiovisual y publicitario, estadísticas, cálculos, idiomas extranjeros, historia, geografía, participación ciudadana y cultura democrática, aplicados a un tema que reviste gran interés para los chicos, y exige que lo estudiemos, lo comprendamos y diseñemos soluciones", detalló la ministra.

Este método interdisciplinario, por proyectos educativos de acción sociocomunitaria, productivos, científicos, tecnológicos y culturales, se probó en 1800 escuelas primarias y en la secundaria virtual de la provincia, donde estudian 4300 jóvenes y adultos.

La propuesta diseñada por Santa Fe para cursar la secundaria de manera virtual fue reconocida internacionalmente por ser la única en Latinoamérica y en julio tendrá sus primeros egresados. "En el Vuelvo Virtual tenemos estudiantes que son padres de chicos que cursan la secundaria tradicional, y cuando los ayudan con sus tareas, nos preguntan por qué mi hijo no aprende de la misma manera que yo. Es más fácil aprender aplicando los conocimientos en casos concretos que estudiarlos como teorías o problemas abstractos, nos dicen", apuntó Balagué.

Para leer y más

Inspirada en Comunidades de Aprendizaje, Santa Fe ha adaptado a las necesidades de su propio sistema educativo dos estrategias que integrarán este modelo innovador con la intención de reforzar específicamente los aprendizajes de lectura y matemática. "No es cierto que, como se dice por ahí, los chicos no leen, porque sabemos que leen otras cosas. Pero lo que nos preocupa es la dificultad de los niños y jóvenes para comprender lo que leen", explicó Balagué.

Por eso en 1200 escuelas se puso en marcha una propuesta para la lectura en el aula y en la casa, con la familia, para la que la provincia editó y entregó 100 mil libros el año pasado, y sumará otros 100 mil este año; son en total 9 títulos clásicos de la literatura universal y latinoamericana.

"Estos libros se entregan a cada estudiante y ellos los pueden llevar a su hogar, pero no todo termina en la distribución, sino que también formamos a los docentes para aplicar esta metodología que incentiva la lectura y genera una serie de actividades que permiten que todos lean, que todos opinen, y que esa lectura sea la base para nuevas ideas, para comprender mejor algún aspecto de la realidad, y también el aprendizaje de escuchar, dejar hablar al otro y animarse a decir lo propio", detalló la ministra.

"¿Sabés lo que representa para un chico que viene de un hogar de alta vulnerabilidad social tener un libro nuevo que es suyo? Mucho significa. Cuando lo recibieron, olían su libro nuevo, sentían las hojas; porque para ellos el único acceso a un libro era el prestado de nuestra biblioteca", graficó Alejandra Guerrero, vicedirectora de la Escuela Secundaria Nº 393 "5 de Agosto", del barrio Esteban Echeverría.

La interacción es la clave

Para mejorar los aprendizajes de matemática, también se aplicará un método adaptado de Comunidades de Aprendizaje, que en Santa Fe se ensayó en 10 escuelas el año pasado, que retoma una práctica cotidiana de los docentes santafesinos, pero con una innovación en la didáctica y en la participación en el aula de moderadores que colaboran con el docente. Y que está sostenido en materiales de ejercitación producidos especialmente para consolidar los núcleos de aprendizajes prioritarios de Matemática.

Se trata de organizar la clase en grupos para estudiar, cada uno con una consigna particular, el mismo tema. Cada grupo dedica parte de la clase a pensar soluciones, dialogar con sus pares, buscar información, con la certeza de que cada miembro del grupo participe de esa construcción. El cierre de la clase siempre retoma la descripción del trabajo realizado por cada grupo, como modo de compartir ideas, procesos y descubrimientos de cada estudiante.

Alfabetización digital

El cuarto elemento de este modelo innovador es la alfabetización en múltiples lenguajes, es decir, el aprendizaje del lenguaje digital, audiovisual y artístico, que son códigos con los que los chicos sienten mayor afinidad para comunicarse, y que la escuela debe garantizar como parte de su plan de alfabetización integral. Con las tecnologías disponibles en la escuela, celulares, tablets, netbooks, pantallas digitales interactivas, desde 2010 Santa Fe lleva adelante proyectos de diseño y programación de videojuegos, realización de cortos audiovisuales, robótica, y realidad virtual.

"Es increíble lo que ocurre en la escuela con Alfabetización Audiovisual. Los chicos ponen toda su creatividad e ingenio para hacer cortos audiovisuales sobre sus sueños", relató la directora de la escuela de la localidad de Sargento Cabral, Silvia Burgués, quien explicó que unos 50 alumnos de 4º a 7º grado armaron desde el guión hasta la puesta en escena, y filmaron ellos mismos las historias. Por ejemplo, una de un científico que soñaba con lograr un mar rojo, con olor y sabor a sandía. "El día que llegaron los equipos (cámaras, sonido, y luces), fue de una alegría inmensa. Verdaderamente, aprendieron jugando", destacó la docente. Al estreno de los cortos, que se realizó en un cine de Rosario, fueron 100 personas de esa localidad de poco más de mil habitantes.

"Esta escuela que parece del futuro, con desarrollo tecnológico y actividades en las aulas que los especialistas en educación piden venir a observar, está aquí, en Santa Fe", señaló Balagué.

Nueva organización del espacio

"Con solo abrir la puerta del aula es posible darse cuenta el modelo de enseñanza que desarrolla cada docente: si uno ve los pupitres organizados hacia el docente, protagonista de la clase, ya sabe que en esa aula no hay interacción, encuentro entre estudiantes, clima de ideas en marcha, no hay mesas de trabajo flexibles donde la disposición permite el diálogo, donde el protagonismo está puesto en los chicos", explicó Balagué. "Por eso, para desarrollar un modelo innovador es necesario también armar espacios flexibles, e incorporar mobiliario escolar que favorezca esa integración", amplió.

Libreta digital

Desde hace un año, Santa Fe implementa la libreta digital como experiencia piloto, y este año se extenderá a 50 nuevas escuelas, de nivel inicial, primario y secundario, de primer a último año. Basada en el sistema informático del Ministerio de Educación de Santa Fe, elogiado internacionalmente, y que ha permitido el desarrollo de planes como el Vuelvo a Estudiar, multipremiado como política innovadora de inclusión socioeducativa, la libreta digital será un diálogo permanente entre la escuela, los estudiantes y sus familias.

"El seguimiento desde la web o en una aplicación en el teléfono celular de las trayectorias educativas por parte de las familias, observar junto con el docente la asistencia a clases, y también los resultados de sus tareas, permite un acompañamiento mutuo en la responsabilidad de la educación de cada niño y cada joven", destacó Balagué, quien se mostró confiada en los resultados de esta herramienta.

"La libreta digital también hará su contribución a la mejora de los aprendizajes en tanto no será necesario esperar al final de cada trimestre para mostrar un panorama de los avances de cada estudiante, sino que al ir comunicando permanentemente los resultados del trabajo diario, también las familias podrán detectar debilidades, acompañar en la ejercitación a través de actividades diseñadas por los docentes en la plataforma educativa del ministerio de Educación y motivar a los chicos para estudiar y aprender", agregó.

Formación docente

Además de la formación situada y en servicio que el Ministerio de Educación ofrece a la totalidad de sus docentes a través de Escuela Abierta, el acompañamiento de la aplicación de este modelo integrador de estrategias innovadoras para la calidad educativa será con una formación para la innovación en educación, que facilitará la construcción de acciones conjuntas, la socialización de experiencias, la mirada atenta a los avances de las actividades y sus resultados, y la generación permanente creatividad para el desarrollo y la aplicación de ideas innovadoras en el aula.

La formación docente, así como el desarrollo de investigación educativa, contarán en Santa Fe con un espacio privilegiado, con el laboratorio de innovación educativa que funcionará en "La casa de la señorita Olga", edificio que fue vivienda de una de las docentes más prestigiosas del país, que ahora abrirá sus puertas como un museo interactivo y sede de investigaciones y difusión de las innovaciones en materia de educación.