Sadop acusó recibo y le respondió la carta al grupo de Padres por la Educación

Sin embargo, esa carta también llegó el gremio de docentes particulares, que agradeció la misiva y el "sentido comunitario" que les inspiraba. Y con respecto a la reunión que el grupo de padres mantuvo con el gobernador Omar Perotti, planteó: "Quizás lo deseable hubiera sido no quedarse con la opinión del gobernador y escuchar también otras voces, como la de Sadop".

A su vez, Sadop remarcó que las declaraciones de uno de los padres en "El primero de la mañana", de LT8, en torno a que los dirigentes gremiales persiguen "otros intereses” y una "serie de afirmaciones que por su vehemencia o agresividad no ayudan ni colaboran el este sentido", sino que configuran un "ataque" hacia el personal docente.

"Nosotros no tenemos miedo a la escuela. Todo lo contrario somos los primeros en sostenerla con nuestro trabajo y, muchas veces, contra el abandono de los gobiernos. Nuestra mayor preocupación es que la sociedad crea que la escuela es algo sencillo y que el sistema educativo se pueda gobernar desde lugares comunes donde los gobiernos son buenos, los docentes son vagos y los sindicalistas delincuentes", repasó la carta de Sadop.

El texto de la respuesta de Sadop a los Padres por la Educación lleva al firma del secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, y es el siguiente:

Respecto de la experiencia comparada, podemos ofrecerle enorme cantidad de bibliografía reciente y los estudios con los que contamos. Hemos seguido la problemática global de cerca y tenemos aportes para realizar. Depende de los gobiernos tener la voluntad de escuchar nuestros aportes. Quizás lo deseable hubiera sido no quedarse con la opinión del gobernador y escuchar también otras voces, como la de SADOP.

Sin embargo entendemos que es una oportunidad para transmitirles nuestro pensamiento: familias y docencia deberían recorrer caminos similares. Algunas declaraciones en los medios, como las del Sr. Eduardo Hadad, donde sugiere que los docentes vayan a trabajar de otra cosa, que los dirigentes gremiales persiguen “otros intereses” y una serie de afirmaciones que por su vehemencia o agresividad no ayudan ni colaboran el este sentido. Es imposible no sentir esto como un ataque hacia el personal del sistema como sugiere vuestra carta.

Sin embargo también entendemos que hay mucho desconocimiento de las familias sobre el sistema y que no todos cuentan con la formación (e información) con la que contamos nosotros como trabajadores/as profesionales (desde la titulación y experiencia) de la educación. En este sentido es importante compartir esta reflexión: “Los países destacados habían logrado priorizar la educación en la agenda política; definir altas expectativas de logro en todos los estudiantes; reclutar y retener a los

mejores candidatos para la docencia, así como dotarlos de relevancia social con un estatus profesional diferencial; alinear los incentivos de los docentes, padres y estudiantes en una misión compartida; desarrollar líderes educativos en las escuelas y en los sistemas locales; encontrar el nivel adecuado de autonomía escolar según el contexto; desarrollar mecanismos de rendición de cuentas basados en el progreso educativo; articular un mensaje consistente y claro; e invertir de manera inteligente en educación (Schleicher, 2018).”

Como puede observarse, todo lo contrario al mensaje del Sr. Hadad en los medios, el que entendemos producto de la coyuntura, el nerviosismo del momento y la falta de información, no como el sentir general de este agrupamiento de familias.

Nosotros no tenemos miedo a la escuela. Todo lo contrario somos los primeros en sostenerla con nuestro trabajo y, muchas veces contra el abandono de los gobiernos. Nuestra mayor preocupación es que la sociedad crea que la escuela es algo sencillo y que el sistema educativo se pueda gobernar desde lugares comunes donde los gobiernos son buenos, los docentes son vagos y los sindicalistas delincuentes. Creemos que hay que superar los prejuicios para trabajar coordinadamente aun en las diferencias. Los sistemas educativos más exitosos del mundo han evolucionado trabajando en acuerdo con las instituciones representativas de los docentes y las familias. Nunca en contra de ellas. Les sugerimos la lectura del trabajo de Axel Rivas “Las llaves de la Educación” de reciente publicación (Noviembre de 2020) sobre los sistemas educativos de mejora sostenida en América Latina. Comprobaran la importancia de lo que expresamos.

Respecto de la situación puntual de la presencialidad, ratificamos lo expresado al principio. No ha habido de parte esta organización nunca una oposición al respecto. Somos la firme muestra de que cuando no nos opusimos, el estado no supo qué hacer.

La responsabilidad, como ustedes desde su lugar de ciudadanos conocen perfectamente, es de los gobiernos. Lamentablemente, recurrir a la estigmatización de los sindicatos es una herramienta que la política utiliza cuando no puede dar respuestas

a la gente desde la formulación de la política pública. En este sentido es muy llamativo que el Gobernador no les haya expresado que los padres pueden ser parte del gobierno del sistema educativo en el ámbito privado.

El cuerpo asesor del Servicio de Enseñanza Privada se compone de la representación del Ministerio de Educación, el Sindicato, los dueños de escuelas y los padres (elegidos por el voto directo sus pares). El 2021 es el año de elecciones ¿qué mejor lugar para participar donde se debate la creación de cargos, la asignación de partidas y el control de los fondos que van a las escuelas privadas? Sin dudas la omisión es llamativa. Para finalizar queremos ratificar la importancia que entendemos tiene la participación de la familia en el sistema educativo.

Para ello compartimos la idea de la pedagoga Inés Aguerrondo, quien citando un famoso estudio de Michael Fullam expresa: “Los padres y la comunidad, en general la sociedad, dice dar mucha importancia a la educación, pero estas declaraciones, que son reales, no están acompañadas por los conocimientos concretos sobre qué compromiso implica eso. Una madre es consciente sobre cómo cuidar la salud de su hijo, porque las vacunas y la fiebre son cosas concretas.

Es mucho más difícil que los padres entiendan el proceso interno de aprender, que es invisible, mucho más en estos momentos en que las experiencias escolares de una generación no siempre son aplicables para la siguiente. Desarrollar la capacidad de los padres para entender el proceso de aprendizaje de sus hijos es una buena estrategia para aumentar la viabilidad de buenos resultados. Las decisiones políticas sobre las reformas puede que se ocupen de hacer campañas de comunicación a la comunidad, pero no se ocupan del tema de la importancia de que los padres apoyen a sus hijos, y menos de enseñar a los padres como acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijos. (Aguerrondo 2020)

Esperamos haber aclarado vuestras inquietudes y expresado nuestro punto de vista. Ojalá sea el inicio de una relación fructífera para la participación y el interés permanente (y organizado) de las familias en el gobierno del sistema educativo. Desde nuestro sindicato podemos ofrecer asistencia técnica, experiencias, material, formación y dialogo. También quedamos abiertos a los encuentros que deseen tener sobre el particular.